澳网｜大坂直美不合时宜「加油」惹火索丝蒂亚 赛后冷对握手 场边对话掀热议

日本名将大坂直美周三在澳网女单64强，激战三盘力挫罗马尼亚好手索丝蒂亚（Sorana Cirstea） 晋级，但赛后双方网前握手时气氛冰冷，索丝蒂亚仅轻触手后即转身离去，更回头与大坂以不甚友善的语气交谈数秒，引发场边观众议论。

这场比赛是35岁的索丝蒂亚生涯最后一场澳网赛事。战情紧凑之际，大坂数度在关键得分后高喊「Come on！」为自己打气，却逐渐引来索丝蒂亚不满。第3盘第4局，索丝蒂亚发球失误后闻得对手喊声，随即向主审投诉，质疑此举是否合宜。此后她状态明显波动，遭破发之际，现场更响起大坂更响亮的激励呼声。两届澳网冠军得主大坂直美以6：3、4：6、6：2取胜索丝迪亚 ，报却2015年温网外围赛落败之仇。赛后双方于网前握手时气氛冰冷，科丝蒂亚仅短暂触碰后便转身离去，随后更回头与大坂直美宿不太友善方式对话。

大坂赛后致歉无意挑衅 索丝迪亚淡化冲突

赛后场边访问中，大坂主动提及事件：「显然她对很多次声 『加油』感到很生气。她是一位很棒的球员。我想这应该是她最后一次参加澳网公开赛了，所以我很遗憾她为此生气。 」 大坂随后在记者会上为自己场边言论致歉：「我猜她当时情绪非常激动。我也想道歉。我觉得我在球场上说的头几句话不太尊重人。我不喜欢不尊重别人。我不是那种人。」她解释喊声纯属自我激励，绝非干扰对手。

索丝蒂亚于记者会上则淡化冲突，强调告别战意义重大：「不是大事。只是两个征战多年的球员之间短短五秒钟的交流。这件事就留在我们自己心里吧。 」而大坂直美将在下圈迎战世界排名第168的澳洲外卡球员Maddison Inglis，争夺16强席位。