桌球│肖国栋、吴宜泽、赵心童两日内轰3杆147 同一赛事造出成佳话│有片

即时体育
更新时间：13:44 2026-01-23 HKT
发布时间：13:44 2026-01-23 HKT

一连两日在英国莱斯特举行的桌球冠军联赛第6组周四完成，3名中国选手肖国栋、吴宜泽和赵心童在2日的比赛中各打出单杆147满分，成为一时佳话。当中赵心童周四在第6组附加赛准决赛3:0击败积克钟斯的满分杆，不单是他职业生涯首杆147度，而且全程仅耗时7分07秒，是桌球史上第7快，放眼亚洲就是历来最快，名留青史。

肖国栋小组首场首局即打出满分

桌球冠军联赛第6组于周三(21日)和周四(22日)在英国莱斯特举行，7位参赛球手先进行小组循环赛，成绩最好的4人晋级附加赛准决赛，胜方再在决赛争冠，所有比赛都是5局3胜制。7位球手有4人来自中国，肖国栋、吴宜泽、赵心童和张安达。肖国栋在小组第一场对战英格兰的连尼斯时，首局就火力全开打出单杆147满分，是其职业生涯第3杆满分，可惜最终未能赢出比赛，以2:3见负。

肖国栋在小组首场即打出满分。美联社
只剩黑波，肖国栋就可以取得生涯第3个147满分。影片截图
肖国栋顺利打入黑波，完成147满分。影片截图
吴宜泽打出职业生涯首杆147

而吴宜泽在小组第2轮同样打出单杆满分，对手恰巧又是连尼斯。双方在首两局各胜一局，到第3局吴宜泽全面进入状态，冷静地收录个人职业生涯首杆147，之后一局又打出单杆98分，以3:1取胜。两位国家好手同一天先后打出满分已经相当难打，赵心童周四在附加赛准决赛面对威尔斯球手积克钟斯，又录得单杆147满分，并顺利赢3:0入决赛，缔造3位国家球手在同一赛事接连轰出147满分的佳话。

赵心童147满分亚洲最快

世界排名11位的赵心童不仅取得个人生涯首个147分，他全程仅花7分07秒，是桌球历史上238杆满分中第7快，并刷新亚洲球手的147满分用时最快纪录。赛事方面，赵心童在准决赛淘汰积克钟斯后，与吴宜泽在决赛相遇，后者最终在这场国手内战中赢3:1，成为球冠军联赛第6组冠军。

