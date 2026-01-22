Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球｜吴英伦印尼站止步16强 下周泰国站首圈挑战骆建佑

更新时间：22:31 2026-01-22 HKT
发布时间：22:31 2026-01-22 HKT

世界排名42的香港羽毛球男单代表吴英伦（Jason）周四在印尼大师赛未能延续胜仗，在33分钟的比赛中，以10:21、11:21不敌「印度一哥」、世界排12的Lakshya Sen，止步16强，下周超级300的泰国大师赛首圈将挑战新加坡前世界冠军骆建佑。

年仅21岁的Jason 2 个月前在印度超级300的比赛夺冠，取得个人羽球生涯首个世巡赛冠军，他也说是「人生中其中最大突破」，来到今仗占半个主场之利（父母是印尼华侨）的超级500印尼大师赛，Jason首圈反胜中华台北的苏力扬后，不足24小时战次圈，似乎力不从心负Lakshya ，现寄望下周泰国站能打出惊喜。


另外，女双杨霈霖伙首次伙拍曾晓昕于周四出战16强，在48分钟力战下，以 17:21、18:21不敌东道主印尼组合Lanny Tria Mayasari及Apriyani Rahayu，无缘更进一步。


记者：徐嘉华

