澳网│祖高域取生涯第399场大满贯胜仗 淘汰外围赛黑马入男单32强

周四(22日)澳洲网球公开赛男单次圈，塞尔维亚好手祖高域(Novak Djokovic)直落3盘横扫外围赛选手马斯拉利(Francesco Maestrelli)，顺利跻身32强。而今场是这名38岁老将历来第399场大满贯胜仗，距离400胜的里程碑只差一场。

第18次跻身澳网男单32强

祖高域首次对战世界排名141位的意大利球手马斯拉利，他在首盘第2局已率先完成破发，取得3:0的开局，之后保持优势先赢6:3。这名曾10次夺得澳网男单冠军的好手，第2盘立即连破带保领先2:0，到第7局再次破发成功，以6:2再下一城。决胜盘，祖高域在第3、第5和第7局均破发，再赢6:2，直落3盘横扫从外围赛跻身正赛的马斯拉利，第18次跻身澳网男单32强。

下轮取胜将收录双里程碑

而今场是祖高域第101场澳网胜利，以及第399场大满贯胜仗。此子下轮将会对淘汰商竣程的荷兰球手云迪辛舒路普，就会收录个人第400场大满贯胜仗收录里程碑，并追平费达拿保持的澳网102胜纪录。