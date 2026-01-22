澳网│王欣瑜淘汰前法网冠军奥丝达宾高 生涯首入女单32强

周四(22日)澳洲网球公开赛女单次圈，国家好手王欣瑜对战前法网冠军奥丝达宾高，先输一盘4:6下，连赢两盘6:4，总盘数反胜2:1，生涯首次晋级澳网女单32强，写下个人在此赛最佳成绩。

首盘输4:6下反胜为败

世界排名46位的王欣瑜，今场挑战排名高22位、澳网女单24号种子奥丝达宾高。两人在首盘打成3:3之后，奥丝达宾高连破带保领先至5:3，并以6:4先取一盘。第2盘，实力较佳的奥丝达宾高率先破网，幸好王欣瑜没有自乱阵脚，立即回破追成1:1，两人紧接又互相破发，打成2:2。奥丝达宾高其后连取2局以为要杀死比赛，但王欣瑜绝地反击成功，连赢4局反胜6:4，盘数追和1:1。

王欣瑜首入澳网女单32强

比赛进入决胜盘，王欣瑜乘势率先破发，奥丝达宾高立即还以颜色连破带保反超前，但前者亦再次破发成功兼保持发球局，再领先3:2。这名样貌甜美的24岁深圳姑娘之后保持优势，再赢6:4，耗时2小时19分钟后总盘数胜2:1，生涯首次晋级澳网女单32强。她在下一圈将会斗13号种子路丝高娃。