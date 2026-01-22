Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球｜父母印尼华侨 吴英伦不负众望过首圈 大师兄伍家朗遭一轮游

属超级500级别的印尼羽毛球大师赛周二在雅加达展开，2位香港男单代表周三出战首圈比赛但命运各异，小师弟吴英伦(Jason)在落后一局下以2:1 反胜中华台北球手苏力扬，取得2026年首仗胜利，可惜前香港一哥伍家朗跟新加坡的郑加恒力战下以0:2败阵。

父母是印尼华侨的吴英伦在印尼站比赛有半个主场之利。资料图片
吴英伦新一年第一个比赛反胜过关

香港混双邓俊文、谢影雪以及男单的李卓耀都没有参加今站比赛，男单由吴英伦及伍家朗上阵，率先上场的是有半个主场之利的吴英伦(其父母是印尼华侨) 斗苏力扬，他们二人从青少年的比赛已常碰头，Jason输多赢少，今日第一局双方咬得很紧，只是一、两分差距，尾段Jason曾领先19:18，可惜对方连赢3分，港将先输19:21；次局Jason曾大幅领先12:4，后被对手一分分追至15:15平手，幸港将把握机会连取5分至领先位置，这一局以21:17跟对手拉成均势。

决胜局是年仅21岁的Jason的天下，半场领先11:6，随后对手力追不果，港将以21:13取胜，此役足足激战63分钟，Jason将于周四早上对「印度一哥」、世界排名12的Lakshya Sen争入8强。

伍家朗在新一年头两战都在首圈止步。资料图片
伍家朗遭一轮流

伍家朗在本月初曾战大马公开赛，可惜遭遇「一轮游」，到今仗对世界排名22的郑加恒，在首局初中段，家朗曾领先14:11，但可惜未能维持到最后，第一局先负16:21，第二局被对手控制局面，港将再负7:21，再次首圈止步。

记者：徐嘉华

