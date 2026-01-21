澳洲网球公开赛｜莎芭兰卡澳网求变 克服挑战晋级女单第3圈

一姐莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）于澳洲网球公开赛女单次圈，面对中国外围赛球手白卓璇作出新尝试，注入发球上网和放短球的新技术。结果，莎芭兰卡以直落两盘取胜，虽然赢波过程中未如以往清脆，但她仍坚持要继续进化。

发球上网新武器

「一姐」在对白卓璇的比赛中，在其一贯的强力打法基础上，加入了发球上网和放短球等新战术元素，并展现出更胜以往的耐性。尽管战况并非预期中一帆风顺，莎芭兰卡一度遭遇挑战，最后还是以直落两盘取胜。莎芭兰卡赛后坦承，自己过去曾非常抗拒改变打法。她说：「我过去对自己的打法非常执著，一步都不想偏离。但自从我经历了双发失误的挣扎后，我别无选择，必须在发球上寻求新突破。那时我才意识到，不断寻求新事物，或许才是进步之道。」

逆境中成长

她将那段充满发球双错误的「灾难」时期，视为帮助自己提升的宝贵一课。对于今仗尝试的新战术，她幽默地说：「今天的发球上网其实打得不太好，但我至少成功了一次，这就算成功了。我会继续尽力尝试。」