澳洲网球公开赛｜女单卫冕冠军姬丝首圈险遭滑铁卢 2:0淘汰乌克兰奥莉高娃

澳洲网球公开赛女单卫冕冠军美国的姬丝(Madison Keys)，周一于女单首圈面对乌克兰的奥莉高娃(Oleksandra Oliynykova)险遭滑铁卢。最终苦战1小时40分，姬丝才以7:6(8:6)、6:1盘数2:0淘汰奥莉高娃，惊险晋级次圈。

首盘激战至决胜局

卫冕冠军兼女单9号种子姬丝，于首盘表现比较慢热，第1发球成功率只有64%，无压力犯错更有多达30次，远高于对手的14次；局数一度落后至0:4。尤幸，姬丝及时进入状态，连取5局反超前5:4，之后于决胜局赢8:6，以7:6(8:6)先取一盘。

姬丝赛后赞对手

这名卫冕冠军次盘乘著后上气势，轻松胜6:1，盘数胜2:0惊涛骇浪中晋级次圈。姬丝赛后大赞对手，亦满意自己的应变能力：「「我今天的对手太厉害了，她开局打得非常好，给我制造了不少麻烦。她的打法绝对不是我们每天都能见到的那种典型风格，我认为这让比赛更具挑战性，尤其是她高球和削球的节奏变化，以及她极快的速度，她能接到很多球。今天我真的要苦心经营，而我也做到了。最后，我觉得我终于能够相信自己，后撤一步，然后放手一搏。」