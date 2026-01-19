Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马｜奖牌被指「甩色」 10KM变0KM 网民笑称「特别版」

即时体育
一年一度的渣打马拉松昨日（18日）圆满举行，完赛跑手可获大会颁发奖牌留念。不过有参赛者在社交平台贴图爆料，指今届奖牌出现「甩色」情况；当中10公里组的奖牌原本印有「10KM」，竟甩色到只剩「0KM」，亦有人称奖牌上的蓝色跑手图案「冇咗只手掌」，情况尴尬。

有网民反应今次渣马奖牌出现甩色情况。Threads截图
有网民反应今次渣马奖牌出现甩色情况。Threads截图
有网民反应今次渣马奖牌出现甩色情况。Threads截图
有网民反应今次渣马奖牌出现甩色情况。Threads截图
有网民反应今次渣马奖牌出现甩色情况。Threads截图
有网民反应今次渣马奖牌出现甩色情况。Threads截图

从网上流传的相片所见，部分奖牌字样、图案均有不同程度脱色：如「10KM」少了「1」，十公里「十」字缺笔，跑手图案手掌不见，令人哭笑不得。有网民搞笑称之为「特别版」，但亦有人对奖牌品质表达不满。有传闻指，今年奖牌采用环保颜料，稳定度或较以往逊色。

