Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜兰特超越鲁域斯基 升历史得分榜第六 直追米高佐敦（有片）

即时体育
更新时间：17:24 2026-01-19 HKT
发布时间：17:24 2026-01-19 HKT

火箭球星杜兰特（Kevin Durant）今日攻入18分，带领球队以119：110主场击败塘鹅的同时，生涯累积得分升至31,562分，正式超越独行侠名宿鲁域斯基（Dirk Nowitzki）的31,560分，升上NBA历史得分榜第六位；其前方第五位为「篮球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的32,292分。

杜兰特赛前仅差16分即可超越鲁域斯基，今场手感麻麻，出战36分钟，18射5中、三分8射1中，贡献18分、6篮板、8助攻。面对西岸包尾的塘鹅，KD前三节合共取14分，直至末节最后时段才再度开斋。比赛剩下1分05秒，杜兰特在两人包夹下后仰跳投命中，追平鲁域斯基总得分；至最后15.2秒，他两罚全中，生涯总得分达31,562分，顺利升至历史第六。

赛后杜兰特难掩激动：「鲁域斯基是我一直仰慕、也多次交手的对手，我们有过很多精彩对决。他一直支持我的生涯和球风。能与这位传奇并列，真的疯狂；再看自己就在米高佐敦之下，更是难以置信。我会继续累积、往上爬，看看最后能走到哪一步，至今为止一切都很美妙。」

KD亦回顾与鲁域斯基的宿敌岁月。2011年西岸决赛，鲁域斯基领军独行侠以4：1淘汰雷霆，并最终击败热火封王；翌季雷霆在季后赛首轮则完成横扫报仇。杜兰特笑言：「系列赛期间我亦曾经讨厌过鲁域斯基，我相信他对我也一样。」随著年岁渐长，他愈发敬重这位传奇，并努力看齐：「我尝试从各位伟大球员身上学习，但从鲁域斯基身上学到的尤其多。」

火箭其后播放鲁域斯基的特别致贺影片向KD致意：「见证他的生涯实在不可思议。他是史上最纯粹的得分手之一。恭喜你，KD！继续前进，再往上爬几级，保持下去。」杜兰特感谢对方用心：「他专程抽时间为我录下祝福，真的很酷，也显示出他的谦逊。」

目前杜兰特位列历史第六，距离米高佐敦的32,292分尚有730分。KD今季场均26.1分，按此速度约需27场可完成超越；若他保持健康不缺阵，最快有望在3月16日对湖人一战，跃过「篮球之神」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
影视圈
5小时前
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
01:35
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
突发
2小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
00:42
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
社会
6小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
影视圈
4小时前
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
时事热话
4小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 15:47 HKT
莲塘免费SIM卡是著数定陷阱？网民激辩3大伏位 警告：免费先系最贵！｜Juicy叮
莲塘免费SIM卡是著数定陷阱？网民激辩3大伏位 警告：免费先系最贵！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT