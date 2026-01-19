NBA｜杜兰特超越鲁域斯基 升历史得分榜第六 直追米高佐敦（有片）

火箭球星杜兰特（Kevin Durant）今日攻入18分，带领球队以119：110主场击败塘鹅的同时，生涯累积得分升至31,562分，正式超越独行侠名宿鲁域斯基（Dirk Nowitzki）的31,560分，升上NBA历史得分榜第六位；其前方第五位为「篮球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的32,292分。

KD PASSES DIRK FOR 6th ON THE ALL-TIME SCORING LIST 🤩 pic.twitter.com/WLTAofswqU — NBA (@NBA) January 19, 2026

杜兰特赛前仅差16分即可超越鲁域斯基，今场手感麻麻，出战36分钟，18射5中、三分8射1中，贡献18分、6篮板、8助攻。面对西岸包尾的塘鹅，KD前三节合共取14分，直至末节最后时段才再度开斋。比赛剩下1分05秒，杜兰特在两人包夹下后仰跳投命中，追平鲁域斯基总得分；至最后15.2秒，他两罚全中，生涯总得分达31,562分，顺利升至历史第六。

赛后杜兰特难掩激动：「鲁域斯基是我一直仰慕、也多次交手的对手，我们有过很多精彩对决。他一直支持我的生涯和球风。能与这位传奇并列，真的疯狂；再看自己就在米高佐敦之下，更是难以置信。我会继续累积、往上爬，看看最后能走到哪一步，至今为止一切都很美妙。」

KD亦回顾与鲁域斯基的宿敌岁月。2011年西岸决赛，鲁域斯基领军独行侠以4：1淘汰雷霆，并最终击败热火封王；翌季雷霆在季后赛首轮则完成横扫报仇。杜兰特笑言：「系列赛期间我亦曾经讨厌过鲁域斯基，我相信他对我也一样。」随著年岁渐长，他愈发敬重这位传奇，并努力看齐：「我尝试从各位伟大球员身上学习，但从鲁域斯基身上学到的尤其多。」

火箭其后播放鲁域斯基的特别致贺影片向KD致意：「见证他的生涯实在不可思议。他是史上最纯粹的得分手之一。恭喜你，KD！继续前进，再往上爬几级，保持下去。」杜兰特感谢对方用心：「他专程抽时间为我录下祝福，真的很酷，也显示出他的谦逊。」

目前杜兰特位列历史第六，距离米高佐敦的32,292分尚有730分。KD今季场均26.1分，按此速度约需27场可完成超越；若他保持健康不缺阵，最快有望在3月16日对湖人一战，跃过「篮球之神」。