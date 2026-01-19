WTT挑战赛多哈站│周启豪击败19岁队友夺男单冠军 非主力为国乒争气
更新时间：10:18 2026-01-19 HKT
周日(18日)WTT球星挑战赛多哈站男单决赛上演国乒内讧，周启豪斗19岁后辈温瑞博，经验较好的前者最终赢4:2夺冠。这个冠军是国乒队在本站5个项目中唯一锦标，亦是2026年WTT新赛季第一冠，两位非主力成员连挫多位世界级球手会师决赛带走冠军，为国乒挽回面子。
周启豪首夺WTT球星挑战赛冠军
29岁的周启豪世界排名仅36位，但他在今次球星挑战赛多哈站男单赛先后击败队友梁靖昆、日本好手筿冢大登和德国猛将奥查洛夫跻身决赛。年轻10岁的温瑞博以外卡参赛，接连赢薛飞、卡达拉奴等好手与周启豪会师决赛。两位非主力成员在决赛内战斗得激烈，最终经验较好的周启豪以8:11、11:9、11:7、11:7、5:11、11:8胜出，赢得个人首个WTT球星挑战赛冠军。
国乒队在新赛季第一冠
这个冠军是国乒队在2026年WTT新赛季中首冠，亦是开季2站共7个锦标中唯一一冠，周启豪和温瑞博为团队争气。
Zhou Qihao’s first ever #StarContender title and this was how it went🔥#WTTDoha #TableTennis pic.twitter.com/1gDbGzdCqY
— World Table Tennis (@WTTGlobal) January 18, 2026
First #WTTStarcontender title secured for Zhou Qihao🚀
Let’s go🔥#WTTDoha #TableTennis pic.twitter.com/TR8dATJC6m
— World Table Tennis (@WTTGlobal) January 18, 2026
