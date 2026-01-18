Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT挑战赛多哈站│黄镇廷/杜凯琹挫南韩组合夺冠 赢得26年首个锦标│有片

即时体育
更新时间：21:35 2026-01-18 HKT
发布时间：21:35 2026-01-18 HKT

WTT球星挑战赛多哈站今日(18日)煞科，港队混双组合黄镇廷、杜凯琹在决赛先失一局下连赢三局，以3:1反胜南韩组合金娜英、朴康贤，赢得冠军。两人在26年携手参加首项WTT赛事就顺利封王，取得好开始。

先失1局下反胜3:1

世界排名第5的黄镇廷、杜凯琹，首局在领先7:4下未能保持到尾，先输9:11。两人在第2局同样开局顺利，7:1遥遥领先金娜英/朴康贤，并以11:8扳平。「黄杜配」于第3局赢11:9；第4局赢得更轻松，由头带到尾赢11:5，总局数胜3:1，顺利取得冠军。

26年首次参加WTT赛就夺冠

黄镇廷、杜凯琹这对混双组合，26年首次参加WTT赛事就顺利夺冠，为新一年打响头炮。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
33分钟前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
6小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
10小时前
00:16
渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？
突发
3小时前
定存攻略｜恒生退市可考虑高息定存 3个月最高3厘 一间逆市上调12个月期息率
定存攻略｜恒生退市可考虑高息定存 3个月最高3厘 一间逆市上调12个月期息率
投资理财
10小时前
长寿秘诀︱追剧到半夜日日吃零食 温州101岁阿婆反向养生
长寿秘诀︱追剧到半夜日日吃零食 温州101岁阿婆反向养生
即时中国
7小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
11小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
16小时前