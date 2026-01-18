WTT挑战赛多哈站│黄镇廷/杜凯琹挫南韩组合夺冠 赢得26年首个锦标│有片

WTT球星挑战赛多哈站今日(18日)煞科，港队混双组合黄镇廷、杜凯琹在决赛先失一局下连赢三局，以3:1反胜南韩组合金娜英、朴康贤，赢得冠军。两人在26年携手参加首项WTT赛事就顺利封王，取得好开始。

先失1局下反胜3:1

世界排名第5的黄镇廷、杜凯琹，首局在领先7:4下未能保持到尾，先输9:11。两人在第2局同样开局顺利，7:1遥遥领先金娜英/朴康贤，并以11:8扳平。「黄杜配」于第3局赢11:9；第4局赢得更轻松，由头带到尾赢11:5，总局数胜3:1，顺利取得冠军。

26年首次参加WTT赛就夺冠

黄镇廷、杜凯琹这对混双组合，26年首次参加WTT赛事就顺利夺冠，为新一年打响头炮。