渣马｜全马男子冠军比拉古明年再来挑战纪录 得奖港将目标放名古屋亚运

全城瞩目的香港渣打马拉松2026周日在维园决出所有赛项的奖牌得主，来自埃塞俄比亚的比拉古(Bizuneh Melaku Belachew)以2小时09分39秒首个冲线时闻歌起舞，相隔8年再在香港捧起男子组全马总冠军奖杯，时间跟赛道纪录只差19秒，他表示明年会再来冲纪录，并大呼：「我爱香港！」而香港一众耳熟能详的奖牌得主包括下周将满42岁老将纪嘉文，都对9月名古屋亚运会的参赛资格虎视眈眈。

冲线跳舞庆祝

36岁的比拉古曾5次应邀来港参加渣马，更于2017年以2小时10分31秒夺冠，今次以更佳的时间冲总后即场手舞足蹈，他表示：「在终点跳舞是我一贯庆祝胜利的方式。」比拉古赛后也说今年的风比以往都要大，但凭出众的体能跑出只跟赛道纪录的2小时09秒20（ 2019年）差19秒，他说：「今日风很大，我赢在备战充足，我会再来香港挑战这纪录，主要是我很爱香港。」

黄尹隽夺全马男子本地冠军

肯亚的基宝路(Too Silas Kiprono)及Langat Francis Kipkorir(基高利)分别以2小时09分56秒及2小时09分59分位列亚军及季军，男子全马本地冠军黄尹隽受到大逆风影响只能以2小时26分47秒总排名第23名。而特邀的日本「最强市民跑手」川内优辉以2小时19分52秒列总排名第16位。

纪嘉文剑指名古屋亚运

本月25号将年届42岁、第26次参加渣马的长跑老将纪嘉文认老不认命，他在男子组半马夺得全场总季军，时间是1小时09分32秒，他赛后坦言仍有未了的长跑心愿，那就是今年9月名古屋亚运会，他表示：「我未去过亚运，这是我现时练下去的最大动力，我真的老了，今次是我最后机会争取亚运会。」阿纪已定下计划，已报名参加下月（2月）底的大阪马拉松，目标是达亚运标的2小时17分。

司徒兆殷大风中破PB

同样视最后一次追亚运梦的还有34岁的「粉红大佬」司徒兆殷，她周日出战女子组全马赛，以刷新个人最佳（PB）的2小时43分23秒夺本地女子组亚军，她说：「能在今日如此大风中PB，证明我是有进步的，对我挑战亚运资格打了一支强心针。」司徒兆殷已计划参加3月1日的东京马拉松，尝试挑战更佳的PB。

本地女子组全马冠军是亚运资格十拿九稳的罗映潮，她今日在女性生理周期影响下跑出2小时41分29秒，季军是2小时46分38秒的黄卓宁。

男、女子10公里跑分别由主项三铁的黄子图（31分11秒）及中长跑的曾晓彤（35分35秒）夺冠。

记者：徐嘉华