Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马｜曹星如10公里跑39分13秒 以跑练拳备战2月28日复出第3仗

即时体育
更新时间：17:12 2026-01-18 HKT
发布时间：17:12 2026-01-18 HKT

「神奇小子」曹星如（Rex）今日（1月18日）现身渣打马拉松，首次挑战10公里赛事即以39分13秒完成。他赛后透露，此战是为月底重返职业拳坛的重要体能备战，下周将公布对手。

曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄
曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄
曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄
曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄
曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄
曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄
曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄
曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄

跑步锻炼拳赛体能 下周公布复出第三战对手 

曹星如回应记者为何转跑10公里时，他解释这是其拳击训练一部分：「自己平时训练都系跑10公里左右嘅距离。大概就系我比赛10至12回合嘅时间左右，所以就用跑步嚟锻炼平时自己练拳嘅体能。」他坦言本周「练到有啲攰」，但整体理想：「喺呢个状态嚟讲，跑到39分我都好满意。」他向记者表示将于2月28日出战复出后第三场职业赛，对手详情将于下周由拳馆公布。

随后曹星如表示，虽然时间比目标稍慢，但他已尽力跑对成绩亦都满意。他表示首次跑10公里最大分别是「唔使过海」，并笑言：「我冇跑咁早，冇遇到啲好高嘅高手。因为如果跑早啲𠮶啲组别呢，系未车尾灯都见唔到。」

记者、摄影：廖伟业、徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
2小时前
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:34
渣打马拉松2026︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩
社会
2小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
5小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
24分钟前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
6小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
4小时前
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
医生教室
7小时前
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
2小时前