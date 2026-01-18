渣马｜曹星如10公里跑39分13秒 以跑练拳备战2月28日复出第3仗

「神奇小子」曹星如（Rex）今日（1月18日）现身渣打马拉松，首次挑战10公里赛事即以39分13秒完成。他赛后透露，此战是为月底重返职业拳坛的重要体能备战，下周将公布对手。

曹星如借跑步备战复出第3场拳赛。徐嘉华摄

跑步锻炼拳赛体能 下周公布复出第三战对手

曹星如回应记者为何转跑10公里时，他解释这是其拳击训练一部分：「自己平时训练都系跑10公里左右嘅距离。大概就系我比赛10至12回合嘅时间左右，所以就用跑步嚟锻炼平时自己练拳嘅体能。」他坦言本周「练到有啲攰」，但整体理想：「喺呢个状态嚟讲，跑到39分我都好满意。」他向记者表示将于2月28日出战复出后第三场职业赛，对手详情将于下周由拳馆公布。

随后曹星如表示，虽然时间比目标稍慢，但他已尽力跑对成绩亦都满意。他表示首次跑10公里最大分别是「唔使过海」，并笑言：「我冇跑咁早，冇遇到啲好高嘅高手。因为如果跑早啲𠮶啲组别呢，系未车尾灯都见唔到。」

记者、摄影：廖伟业、徐嘉华