全运会｜马会派逾1100万奖金 「小女车神」李思颖夺三金获225万盼分予队友

​​香港赛马会今日（18日）在沙田马场举行「赛马会优秀运动员奖励计划」支票颁赠仪式，向在第十五届全运会夺得奖牌的港队健儿派发逾1100万港元奖金。当中「小女车神」李思颖凭今届勇夺三面金牌，成为今届获奖金最多的港将，合共获225万港元。她坦言将把部分奖金分给公路单车的队友，以感谢她们在赛事中的鼎力支持。

港队今届全运会缔造历史佳绩，合共摘下9金、2银、8铜，马会亦按计划向得奖运动员发放奖金总额达11,475,000港元。其中，单车运动员李思颖成功卫冕女子公路自行车个人赛，并勇夺三金，获得奖金共225万港元，为今次获得奖金最多的运动员。李思颖表示会将自己的一部分奖金分给公路单车与她同场作赛的队友：「没有队友支持，我不可能完成三金。」至于余下奖金用途，李思颖指会先储起，但暂未有具体开支计划。

张家朗、蔡俊彦、梁千雨及吴诺弘在男子花剑团体赛夺金，队伍合共获150万港元奖励。张家朗与蔡俊彦均表示会与四名队友平均分配奖金。谈及用途，张家朗笑言奖金对日后生活有帮助，会「未雨绸缪」，先行储蓄以应对不时之需；蔡俊彦则指部分奖金会储起，并捐出一部分做善事：「有奖金会很开心，做运动员不是高收入工作，有额外收入会更有动力。」至于在女子重剑个人赛摘铜的佘缮妡则表示，奖金固然是推动力，但表示不会只著眼于金钱，更期望自己能专注本项目，持续提升表现。

