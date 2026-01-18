渣马｜黄尹隽跑到呕凭坚持实现全马「三连冠」 日本「最强市民跑手」川内优辉参加渣马如梦想成真

两位长跑名将、香港全马纪录保持者黄尹隽及日本「最强市民跑手」川内优辉，周日受到超大风的影响跑到呕！二人在全马男子组比赛分别以位列第23（黄尹隽2小时26分47秒）及第16名（川内2小时19分52秒），赛后回到终点都显得十分辛苦，但无损黄尹隽实现「三连冠」，而川内以「梦想成真」来形容参加香港渣马的经验。

黄尹隽赛后承认「跑到呕」，他说：「今日主要是风势超强，尾段三十几公里时开始血糖低、想呕，越跑越慢，没法加速。」更搞笑是黄尹隽以本地第一名冲终点后，理应有个牌给他，识认他是本地第一但不知何解，没人给他挂牌，未能使用特别通道进入场内，要透过公众通道才能找到路入场内。

拥有香港纪录（2小时15分26秒）的黄尹隽对于跑出的时间以及「三连冠」表示「收货」：「每年跑渣马都想做『香港第一』，但一年难过一年（三连冠），尤其每次跑我的压力包袱都比其他对手大，他们好多时都看著我跑，他们可以放开跑，等机会赶过我，今日后断其实我也「爆了偈」，好彩自己顶到回终点。」

下月将满30岁的黄尹隽，下一个全马是下月8号的巴黎全马，他期望可以跑出2小时10分左右的成绩。

川内优辉直言香港三隧三桥「十分难应付」

另一方的38岁日本「最强市民跑手」川内优辉，第一次参加渣马，他过终点后显得十分疲惫，要经理人扶著到旁边的坐位坐很长一段时间，他坦言香港赛道「十分难应付」，持别是今日的超大风，更加大比赛难度。

去年初曾应邀到港参加港珠澳大桥半马拉松赛的川内优辉，第一次见识香港渣马的三隧三桥赛道，他也说：「这赛道十分难应付，是能在高速公路及隧道比赛，给我一个很难忘的印象及经验。」

今日比赛时气温介乎摄氏17-22度，川内表示他感到天气很暖和，但最大挑战是「大逆风」，问他香港渣马赛道可是他跑步生涯最难应付的，他即时举出曾参加的其中两场，包括曾在美国摄氏零下17度以及瑞典一仗在高达32度下比赛更难挨。

大赞香港渣马在亚洲享负盛名 香港跑手友善可

川内很开心今日在这场地及天气下能达到赛前目标2小时20分（他以2小时19分52秒完成比赛），说到再次来香港比赛，他大赞香港跑手十分友善，而且香港渣马在亚洲享负盛名，他说：「今日能参加到香港渣马，有如梦想成真！」

问到明年会否再来香港参加渣马的全马赛，他说：「要看看明年的比赛时间表，若配合到，我当然想再来参赛，但因为香港渣马的期不定（去年二月举行）。」

今年9月的亚运会将在名古屋举行，曾于2014年仁川亚运夺得全马铜牌的川内直言不会参加今届亚运，但会放焦点在2028年洛杉矶奥运，他说：「以我现时的状态，参加名古屋亚运不太可能，但我会以2028洛杉矶奥运作为奋斗的目标。」

记者/摄影：徐嘉华