全运会｜马会举办十五运会香港奖牌运动员赛马日 嘉许健儿创佳绩

即时体育
更新时间：15:07 2026-01-18 HKT
发布时间：15:07 2026-01-18 HKT

香港赛马会（马会）今日（18日）于沙田马场举办「十五运会香港奖牌运动员赛马日」，表扬港队在首次由粤港澳三地共同承办的第十五届全国运动会中，勇夺9金、2银、8铜。创下本港于全运会的历史佳绩。赛马日同场进行「赛马会优秀运动员奖励计划」支票颁赠仪式，向奖牌健儿颁发奖金11,475,000港元。

多名港队健儿，包括自行车三金得主李思颖、摘下两金两铜的泳手何诗蓓、击剑金牌得主张家朗、蔡俊彦、自行车金牌得主梁颖仪、铁人三项银牌得主彭诗雅、Robin Elg 与夺得一银一铜的奥斯卡、击剑铜牌得主佘缮妡、铜牌泳手麦世霆、网球（青年组男子团体）铜牌得主程铭灿及谭善恒；香港特别行政区政府官员、来自中国香港体育协会暨奥林匹克委员会、香港体育学院（体院）及体育总会的代表，齐集沙田马场，同贺运动员取得历史性佳绩，为港争光。

单车运动员李思颖成功卫冕女子公路自行车个人赛，并勇夺三金，获得「赛马会优秀运动员奖励计划」现金奖励共225万港元。她分享：「巴黎奥运表现失准令我倍感压力，但教练和队友始终相信我。我必须逼著自己重拾信心。没有他们支持，我不可能完成三金的佳绩，是他们的信任带我走过低谷。我感谢政府及社会各界对运动员的支持，亦衷心感谢体院及马会透过计划给予运动员鼓励。」

游泳运动员何诗蓓于主项自由泳率先勇夺两金，及后在两场紧接的决赛中再添两面铜牌，获得共180万港元现金奖励。她表示：「非常荣幸能在我首个全国运动会与教练一同站上颁奖台。经历背伤，这次赛事对我而言象征著一个有力的开始。我亦非常雀跃能与年轻队友并肩作战，期待游泳队未来取得更多突破。」

马会赞助体院于 2023 年推出为期三年的「赛马会优秀运动员奖励计划」，设现金奖奖励在顶尖大型运动会中表现优秀的中国香港运动员，涵盖包括：奥运会、残疾人奥运会、亚运会、亚洲残疾人运动会、世界大学生运动会、全国运动会及残疾人运动会，以及其相关的冬季运动会。至今马会已透过计划发放超过 8,700 万港元现金奖励。

 

