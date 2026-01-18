Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜沙拿马莫殊12码宴客 埃及季军战12码2:4负尼日利亚

即时体育
更新时间：14:42 2026-01-18 HKT
发布时间：14:42 2026-01-18 HKT

非洲国家杯季军战，埃及与尼日利亚在法定时间90分钟互无纪录，最终透过互射十二码分胜负。结果埃及两大球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及马莫殊（Omar Marmoush）双双射失，以2:4不敌尼日利亚，仅获殿军。

尼日利亚两食诈胡

被视为夺冠热门之一的埃及，在四强战中被塞内加尔淘汰，今仗面对尼日利亚，埃及在形势上亦处于下风。尼日利亚于38分钟有一个头槌入球，因前锋安奴查(Paul Onuachu)于制造攻势过程中犯规在先食「诈胡」。下半场初段，尼日利亚再有卢卡文(Ademola Lookman )的入球被判越位无效。

尼华巴尼两救12码

结果双方法定90分钟互交白卷，要以互射十二码决胜，尼日利亚先射但被救出，为埃及带来领先良机。然而为埃及射第一球的沙拿，其射门被对方门将尼华巴尼（Stanley Nwabali）扑出。双方之后于第2、3轮均射入，12码打成2:2。第4轮尼日利亚射入后，埃及的曼城前锋马莫殊射门又被尼华巴尼救出。埃及落后至2:3。而为尼日利亚射最后一轮的卢卡文射入，互射12码4:2击败埃及，夺得今届非洲国家杯季军。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
2小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
23小时前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
16小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
22小时前
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
2小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
4小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
6小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
21小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
2026-01-16 18:19 HKT