渣马｜田总总结今年非本地选手创新高 积极考虑新路线和分2日举行

即时体育
更新时间：14:34 2026-01-18 HKT
发布时间：14:34 2026-01-18 HKT

一年一度的本地马拉松盛事渣打马拉松今日完满结束，中国香港田径总会赛后总结今年赛事，表示非本地跑手占百分之25，是历届之最，另外也提到会考虑分2日举办渣马和新路线。

渣马非本地选手大创新高

渣马一直以来深受本地和非本地选手欢迎，田总主席关祺总结今届赛事时指出，今届的出席率超过9成，而今年亦邀请了42位海外精英，非本地的跑手占25%，成历届最多非本地人的一届，反映出渣马具有很大的吸引力。

渣马名额供不应求。苏正谦摄
将成立独立小组考虑和研究新路线及分拆2日举行

渣马深受社会大众欢迎，要获参赛资格亦相当困难，关祺表示：「个名额咧系供不应求，大会一直都积极研究用唔同嘅方法咧，加大赛事嘅规模同埋容量，当中包括咗延长赛事嘅时间，同埋研究下有冇新嘅路线方案，同时当然啦，大家知道香港就马路好紧张嘅，我哋都要平衡使用者。」另外提到启德体育园，关祺也指出去年已在启德设博覧会和飞跃少年跑，去尽量令大家试到不同的设施，也会可虑路线的可能性。

1517位选手需要治疗30人需要送院3人严重。廖伟业摄
林建群医生。廖伟业摄
1517位选手需要治疗 30人需要送院

另外田总亦有公布今年受伤或不适的人数，发言的林建群医生表示，截至早上11点，有1517人需要治疗，大部分都是轻伤，包括擦损、扭伤和抽筋等，共有30人需要送院治理，其中三人情况较为严重，分别在东区走廊、崇光百货前以及西隧感到不适送院治理。

