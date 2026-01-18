渣马｜新加坡跑手施文丽陪老公变冠军 致胜原因全赖轻松嘅心情

渣马2026女子半马，最终由来自新加坡的施文丽以1小时20分56秒夺冠，但实际上她原本只为陪老公到港参赛全马才报名半马，怎料一举夺冠，她表示今次夺冠全因主要因心情轻松才跑出好成绩。

新加坡跑手施文丽陪老公变冠军。廖伟业摄

来自新加坡的施文丽说以前已经参加过渣马很多次，但因工作关系已经有一段时间没来，她表示：「其实这个这次是临时来的，因为之前是是不想来，因为工作的关系，然后我先生要来跑全马，所以他星期六来，其实我昨天才到，我今天就回了，所以我只是来香港一天来跑这个半马。」提到今次夺冠有没有什么策略或原因时，她则直言其实没什么策略，只是抱住轻松的心情参赛，她说：「其实是因为心情很轻松啊，因为我只是想陪我先生来跑啦，其实我12月在新加坡刚刚跑完全马，所以刚刚跑完一个全马在12月7号，然后我就其实现在就休息的时候了，所以就来很轻松的心情跑一个半马。」

施文丽表示致胜原因全赖轻松嘅心情。徐嘉华摄

施文丽也表示今日其实挺难跑风很大，而且很多斜坡也不太平整，她亦大赞香港的跑手都跑得很快。施文丽亦分享她在兼顾工作和家庭下的训练是如何分配，她说：「我通常是早上跑吧，我早上会很很勤劳，每天我会5点半这样起来然后我会去跑完，我有2个女儿，然后我会准备早餐给他们，然后我会去跑，跑完了就开始快点去上班，这样我就有时间跑了，因为有时候上班你不知道几点会下班嘛，所以通常我都是早上跑跟周末跑。 」