Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马｜下周满42岁 长跑名将纪嘉文「认老」不认输 仍有未了长跑梦 望出战9月名古屋亚运会

即时体育
更新时间：12:06 2026-01-18 HKT
发布时间：12:06 2026-01-18 HKT

濶别香港渣马2年的长跑名将纪嘉文，周日以满意的1小时09分32秒全场第3名冲过终点，下周日（25号）将年满42岁的他开心能跟头2名比自己细一半的海外选手抗衡，阿纪还有一个未了心愿，那就是争取9月名古屋亚运会「全马」参赛资格，目标挑战2小时17分的亚运参赛标准。

纪嘉文望出战9月名古屋亚运会。摄影：徐嘉华
纪嘉文望出战9月名古屋亚运会。摄影：徐嘉华

第26次参加香港渣马  濶别2年后今年再上奖台

第26次参加香港渣马的阿纪为了备战下月底的大阪马拉松（争取亚运参赛标准），所以今次在渣马只参加半马拉松，他说：「年纪真的大了，今次是我最后机会争取亚运参赛资格，近排狂练跑备战，体重是历史新低（60公斤，平时63、64公斤），这几个星期练的量好大，今日没想过要做甚么成绩，练的量仍好大，周一才练了30几公里，今次主要寓赛于操。」

纪嘉文以1小时09分钟32秒完成半马成香港第一。廖伟业摄
纪嘉文以1小时09分钟32秒完成半马成香港第一。廖伟业摄

阿纪暂位列香港男子「全马」排行榜首位

阿纪曾于上月的福冈全马跑到2小时21分39秒，是过去一年的香港男子队全马排行榜第一位，但他希望在下月22号的大阪全马能跑出更佳时间。

谈到选下月大阪全马为自己冲亚运标的一站，他解释说：「大阪马条路算好跑，我看过以往大阪马的头100名时间都好快，约2小时19分内，是好好的机会跑出好成绩，目标是跑出2小时17分左右。」阿纪曾于2021年华伦西亚全马以2小时19分53秒刷新当时港绩。

「亚运」是阿纪最大动力跑下去

「无论2月大阪跑到与否，我都不会再搏（亚运标）的了，毕竟年纪大了，希望达到亚运标，成功的话，未来几个月会好好部署去备战。」阿纪坦言这是他最后一次机会去手搏亚运会，若成功，这将是他第一次亦是最后一个亚运。

阿纪在冲过半马终点时，整个人瞓在地上，他笑说：「真的年纪大，我今日用尽全力去冲，是好自然的到终点后瞓地，我以前跑完半马，翌日跑个30公里也没问题，刚刚跑元半马，我现在都腰酸骨痛。」但阿纪也「老怀安慰」，能跟2名廿几岁的海外跑手一较高下，包括冠军、来自国内的陈雨繁（1小时07分56秒）及中华台北的徐立纮（1小时09分20秒）。

他笑说：「我其实今日赢经验，全程没带过头，阿叔我不吹得风嘛，虽然我不怕风，但怕冻，就算今日摄氏廿度我都觉得冻。」

 

记者/摄影：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
33分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
15小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
21小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
16小时前
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
1小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
7小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
3小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
4小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
19小时前