渣马｜下周满42岁 长跑名将纪嘉文「认老」不认输 仍有未了长跑梦 望出战9月名古屋亚运会

濶别香港渣马2年的长跑名将纪嘉文，周日以满意的1小时09分32秒全场第3名冲过终点，下周日（25号）将年满42岁的他开心能跟头2名比自己细一半的海外选手抗衡，阿纪还有一个未了心愿，那就是争取9月名古屋亚运会「全马」参赛资格，目标挑战2小时17分的亚运参赛标准。

纪嘉文望出战9月名古屋亚运会。摄影：徐嘉华

第26次参加香港渣马 濶别2年后今年再上奖台

第26次参加香港渣马的阿纪为了备战下月底的大阪马拉松（争取亚运参赛标准），所以今次在渣马只参加半马拉松，他说：「年纪真的大了，今次是我最后机会争取亚运参赛资格，近排狂练跑备战，体重是历史新低（60公斤，平时63、64公斤），这几个星期练的量好大，今日没想过要做甚么成绩，练的量仍好大，周一才练了30几公里，今次主要寓赛于操。」

纪嘉文以1小时09分钟32秒完成半马成香港第一。廖伟业摄

阿纪暂位列香港男子「全马」排行榜首位

阿纪曾于上月的福冈全马跑到2小时21分39秒，是过去一年的香港男子队全马排行榜第一位，但他希望在下月22号的大阪全马能跑出更佳时间。

谈到选下月大阪全马为自己冲亚运标的一站，他解释说：「大阪马条路算好跑，我看过以往大阪马的头100名时间都好快，约2小时19分内，是好好的机会跑出好成绩，目标是跑出2小时17分左右。」阿纪曾于2021年华伦西亚全马以2小时19分53秒刷新当时港绩。

「亚运」是阿纪最大动力跑下去

「无论2月大阪跑到与否，我都不会再搏（亚运标）的了，毕竟年纪大了，希望达到亚运标，成功的话，未来几个月会好好部署去备战。」阿纪坦言这是他最后一次机会去手搏亚运会，若成功，这将是他第一次亦是最后一个亚运。

阿纪在冲过半马终点时，整个人瞓在地上，他笑说：「真的年纪大，我今日用尽全力去冲，是好自然的到终点后瞓地，我以前跑完半马，翌日跑个30公里也没问题，刚刚跑元半马，我现在都腰酸骨痛。」但阿纪也「老怀安慰」，能跟2名廿几岁的海外跑手一较高下，包括冠军、来自国内的陈雨繁（1小时07分56秒）及中华台北的徐立纮（1小时09分20秒）。

他笑说：「我其实今日赢经验，全程没带过头，阿叔我不吹得风嘛，虽然我不怕风，但怕冻，就算今日摄氏廿度我都觉得冻。」

记者/摄影：徐嘉华