渣马｜罗映潮2度成本地女子全马第一 对成绩感不满意并尚有进步空间

更新时间：10:34 2026-01-18 HKT
发布时间：10:34 2026-01-18 HKT

香港渣打马拉2026的女子全马赛事，港队女子马拉松健将罗映潮以2小时41分29秒成本地女子第一，赛后她直言受生理期影响致表现未如理想，对今日跑出的时间不满意，但亦坦言自己尚有改善空间，视今战为半练习赛为亚运会作准备。

罗映潮直言受生理期影响 不满成绩

罗映潮今日（18日）在渣马女子全马中再度成为香港第一，已是连续第二年成本地最快，然而受生理期影响，她直言表现不算太好，但信心方面未受太大影响。她表示：「今日落到场都系以冲PB（Personal Best，个人最佳成绩）为目标，我今日头半程比起上年开快咗差唔多成半分钟，我自己今日都真系想向住PB，即系2小时39分内嘅时间冲。」

罗映潮表示对今日跑出的时间不满意。徐嘉华摄
罗映潮表示对今日跑出的时间不满意。徐嘉华摄
罗映潮连续第2年成香港女子全马第一。廖伟业摄
罗映潮连续第2年成香港女子全马第一。廖伟业摄

她指出，今次赛事到中段风势很大，加上腰开始累和酸软，所以尾段有点后继无力，「我唔系好满意今日嘅时间，但系我觉得系一个好大嘅进步空间，觉得今日都系尚可接受。 」

对于之后的亚运会，她有信心可以取得名额，也视今枪为累积经验，她说：「我好希望呢一场再攞多少少马拉松经验，喺亚运嘅舞台可以表现得更加好。 我觉得今年就真系平稳咗啦，因为都知道个配速系稳嘅，即系我对自己都有信心，我无论精神上或者实践嘅经验已经练过好多次。」她也表示，在休息后将会先专注在短距离的练习，去提升自己在马拉松的实力。

