渣马｜屈旨盈半马摘得银牌 对表现满意兼增添信心

更新时间：09:24 2026-01-18 HKT
发布时间：09:24 2026-01-18 HKT

港队代表屈旨盈以1小时21分02秒在女子半马摘得银牌，赛后她表示虽然在最后阶段被反超，但能够以比较好的时间和小组第一完赛也比较满意，她亦表示年尾状态较低沉，今日的表现有令她增添信心。

屈旨盈半马摘得银牌。廖伟业摄
屈旨盈半马摘得银牌。廖伟业摄
屈旨盈半马摘得银牌。徐嘉华摄
屈旨盈半马摘得银牌。徐嘉华摄

屈旨盈赛后表示自己在尾段接近Sogo也是领先，但施文丽突然爆出，杀她一个措手不及，但她也表示对成绩感满意，她说：「对于自己个时间完成个时间都系满意嘅，因为自己喺2025年年尾，个状态一直都比较低沉啦咁，今年喺年头都跑翻一小时20到21分呢个时间，所以都系满意嘅咁，而且攞到自己𠮶个组别第一，咁都系好开心。」屈旨盈也表示今次跑半马而非全马主要是因为工作繁忙的关系，训练时间未能够太充足，因此选择较容易兼顾到的半马出战。而提到有没有部署参加明年的亚运，她则表示：「自己都系好想做到呢一样嘢，即系如果今日跑渣马跑到呢个时间，其实都有少少信心，希望可以喺3月或者4月跑一个全马嘅时候都做到接近PB嘅时间啦，咁睇下到时有冇机会话推选去参加亚运会。」

