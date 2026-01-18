渣马｜曾晓彤十公里三连霸 直言每次夺冠感觉都不同

渣打马拉松2026女子10公里最终由曾晓盈以35分35秒连续三年封后，她直言每次夺冠的感觉都不一样，今次希望能够再突破自己的最好成绩。

曾晓彤十公里三连霸

曾晓彤十公里三连霸

曾晓盈今次完成十公里的三连霸，她直言每次的感觉都不同，她说：「每一年我感觉都唔同嘅，第一年就好梦幻啦，上年就会好想试下再攞一次第一啦，今年其实系想贴近自己个PB。」她也补充说知道自己在沉淀期，目标必然想破PB但也主要想贴近去年的成绩，她说：「今一年，其实都知道系自己嘅沉淀期嘅，所以就目标当然都想PB嘅，但系都系想贴近上一年嘅成绩嘅，咁今年都做到嘅，虽然个天气系比上一年冻啦跑落去嘅感觉其实都辛苦过上年啦，同埋今年要独跑啦，但系个时间上面都诶，自己都尚算满意嘅。」对于姚洁贞因伤退赛，她也表示希望能够与她同场竞技，希望她能够康复后再一齐跑，另外她也表示希望能够入选亚运代表团，但仍然平常心面对，先做好每场比赛。