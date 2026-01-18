Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马｜港队三铁代表黄子图男子十公里夺冠 满意今日跑出的时间及第三度夺冠

即时体育
更新时间：07:13 2026-01-18 HKT
发布时间：07:13 2026-01-18 HKT

香港渣打马拉松2026男子十公里挑战组由港队三铁代表黄子图夺冠，他表示对时间上感满意，因准备时间亦比去年短，只大概准备了一个月，因此都对成绩感满意。

港队三铁代表黄子图男子十公里夺冠。廖伟业摄
港队三铁代表黄子图男子十公里夺冠。廖伟业摄
港队三铁代表黄子图男子十公里夺冠。徐嘉华摄
港队三铁代表黄子图男子十公里夺冠。徐嘉华摄

黄子图今次第三度夺冠，他希望能继续衞冕下去，今年少了去年的内地跑手带跑，他表示今次渣马准备时间较短，仅一个月时间的准备，时间上比去年慢，但整体做到的时间也满意，他说：「我哋自己冇人带嘅情况下都跑到呢一个31分嘅时间，其实我自己都算满意。」黄子图也表示今年最大的目标是进入到港队三铁的亚运团，但他也直言自己在三铁上需要更稳定，他说：「如果对三项铁人嚟讲，我觉得我未系一个好稳定嘅状态啦，始终我哋香港嘅三项铁人队，个实力都越嚟越强啦，我哋香港队入边嘅竞争亦都比较强啦，所以我觉得我要增强我嘅游水单车去令到我自己比赛成绩更加稳定，去表现到自己嘅跑步啊。」

