Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马｜香港渣打马拉松2026 埃塞俄比亚跑手比拉古第2度全马封王（持续更新）

即时体育
更新时间：00:30 2026-01-18 HKT
发布时间：00:30 2026-01-18 HKT

一年一度的香港渣打马拉松今日开跑，属国际田总金级赛事的渣马，除了本地跑手外，今年亦吸引了45位「金级」及「精英/非精英级跑手」的海外跑手到港参赛，云集本地及外国好手的年度马拉松盛事将在今晨盛大开跑。

08:42  罗映潮以2小时41分29成本地女子全马冠军，达成2连霸。

廖伟业摄
廖伟业摄

08:28 舒达依(Shitaye Eshete Habtegebrel)以2小时27分03秒全马封后

廖伟业摄
廖伟业摄

08:26 黄尹隽以2小时26分47秒完成全马成香港男子本地第1

埃塞俄比亚跑手比拉古以2小时9分39秒，2度封王。徐嘉华摄
埃塞俄比亚跑手比拉古以2小时9分39秒，2度封王。徐嘉华摄
埃塞俄比亚跑手比拉古以2小时9分39秒，2度封王。廖伟业摄
埃塞俄比亚跑手比拉古以2小时9分39秒，2度封王。廖伟业摄

08:10 埃塞俄比亚跑手比拉古（Bizuneh Melaku Belachew）以2小时9分39秒，2度封王。

廖伟业摄
廖伟业摄
「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒冲线。徐嘉华摄
「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒冲线。徐嘉华摄

07:56 「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒冲线。

半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽（左）夺得第二名屈旨盈（右）。廖伟业摄
半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽（左）夺得第二名屈旨盈（右）。廖伟业摄
半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽夺得。廖伟业摄
半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽夺得。廖伟业摄
半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽夺得。徐嘉华摄
半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽夺得。徐嘉华摄

06:57 半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽1小时20分钟56秒夺得，第二名是屈旨盈以1小时21分钟02完成。

6:37 半马男子挑战组由来自内地的跑手陈雨繁以1小时7分56秒夺冠

女子10公里三甲。徐嘉华摄
女子10公里三甲。徐嘉华摄
十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。廖伟业摄
十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。廖伟业摄
十公里女子挑战组曾晓彤（左）夺冠，达成三连冠。徐嘉华摄
十公里女子挑战组曾晓彤（左）夺冠，达成三连冠。徐嘉华摄
十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。徐嘉华摄
十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。徐嘉华摄

06:05 十公里女子挑战组曾晓彤以35分35秒夺冠，达成三连冠。

06:00 十公里男子挑战组港队三项铁人代表黄子图以31分11秒夺冠。

06:00 全马在尖沙咀起步。

十公里轮椅赛首名参赛者完成赛事。廖伟业摄
十公里轮椅赛首名参赛者完成赛事。廖伟业摄
十公里轮椅赛首名参赛者完成赛事。廖伟业摄
十公里轮椅赛首名参赛者完成赛事。廖伟业摄

05:50 十公里轮椅赛首名参赛者完成赛事。

半马在尖沙咀起步。苏正谦摄
半马在尖沙咀起步。苏正谦摄

05:30 半马在尖沙咀起步。

04:58 已有不少市民在北角站开始出发前往起点。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
10小时前
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
00:58
渣打马拉松2026．持续更新︱市民「捕获」周润发现身10公里赛 半马男、女子冠军：香港赛道多斜坡具挑战性
社会
29分钟前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
17小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
11小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
16小时前
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
19小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
11小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
22小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
15小时前