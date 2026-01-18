渣马｜香港渣打马拉松2026 「发哥」完成十公里赛事（持续更新）

一年一度的香港渣打马拉松今日开跑，属国际田总金级赛事的渣马，除了本地跑手外，今年亦吸引了45位「金级」及「精英/非精英级跑手」的海外跑手到港参赛，云集本地及外国好手的年度马拉松盛事将在今晨盛大开跑。

「发哥」今年与一众艺人参赛。廖伟业摄

「发哥」周润发以2小时23秒完成10公里赛事。廖伟业摄

10:06 艺人「发哥」周润发以2小时23秒完成10公里赛事。

08:42 罗映潮以2小时41分29成香港女子全马第一，达成2连霸。而司徒兆殷则以2小时45分26秒成香港第2。

08:28 来自肯亚的Habtegebrel eshete H.Habte以2小时27分03秒女子组全马封后

08:26 黄尹隽以2小时26分47秒完成全马成香港男子本地第1，达成本地3连冠。

男子全马总冠亚季选手。徐嘉华摄

埃塞俄比亚跑手比拉古以2小时9分39秒，2度封王。徐嘉华摄

08:10 埃塞俄比亚跑手比拉古（Bizuneh Melaku Belachew）以2小时9分39秒，2度封王。

「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒冲线。徐嘉华摄

07:56 「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒冲线。

半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽（左）夺得第二名屈旨盈（右）。廖伟业摄

半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽夺得。廖伟业摄

06:57 半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽1小时20分钟56秒夺得，第二名是屈旨盈以1小时21分钟02完成。

6:37 半马男子挑战组由来自内地的跑手陈雨繁以1小时7分56秒夺冠，纪嘉文则以1小时09分钟32秒成香港第一

女子10公里三甲。徐嘉华摄

十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。廖伟业摄

十公里女子挑战组曾晓彤（左）夺冠，达成三连冠。徐嘉华摄

06:05 十公里女子挑战组曾晓彤以35分35秒夺冠，达成三连冠。

06:00 十公里男子挑战组港队三项铁人代表黄子图以31分11秒夺冠。

06:00 全马在尖沙咀起步。

十公里轮椅赛首名参赛者完成赛事。廖伟业摄

05:50 十公里轮椅赛首名参赛者完成赛事。

半马在尖沙咀起步。苏正谦摄

05:30 半马在尖沙咀起步。

04:58 已有不少市民在北角站开始出发前往起点。