NBA｜杜兰特狂轰39分 火箭险胜木狼

即时体育
更新时间：19:11 2026-01-17 HKT
发布时间：19:11 2026-01-17 HKT

NBA常规赛，火箭凭借球星杜兰特（Kevin Durant）大发神威，全场狂轰39分，包括射入个人赛季新高的6球三分，最终主场以110:105险胜木狼，一洗上仗惨败的颓风。

杜兰特辛京联手杀敌

火箭除杜兰特轰入39分之外，中锋辛京（Alperen Sengun）亦交出25分及14个篮板的「双双」成绩，合力助球队赢波。而木狼方面，在主将爱德华斯（Anthony Edwards）因伤缺阵下，有兰度（Julius Randle）挺身而出，攻入个人赛季新高的39分，后备上阵的利特（Naz Reid）又为木狼贡献25分、10个篮板。

高拔罚球仅2成命中

不过，木狼其他球员表现失准，好像中锋高拔（Rudy Gobert）今仗罚球表现奇差，10罚仅2中，成为球队落败的关键之一。

杜特兰末段罚球奠胜

战况在末段陷入胶著，木狼在最后90秒凭兰度独取4分，一度追至102:105。火箭之后有辛京犯满离场，木狼乘势追近至两分差距，但关键时刻，杜兰特两度站上罚球线，四罚全中，为火箭锁定胜局。杜兰特今仗手感火热，与上仗三分球5投0中的表现判若两人。

