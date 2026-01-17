Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜谢伦泰臣投进生涯新高39分 骑士作客双杀76人

即时体育
更新时间：17:09 2026-01-17 HKT
发布时间：17:09 2026-01-17 HKT

骑士23岁小将谢伦泰臣（Jaylon Tyson）在周五作客76人的比赛中打出生涯代表作，全场攻下职业生涯新高的39分，并在比赛最后4.8秒助攻给队友莫比利（Evan Mobley）入樽射入准绝杀球，助骑士反胜117:115，作客连胜76人两仗。

末节演惊天逆转 泰臣主宰战局

骑士今仗有加兰（Darius Garland）和梅里尔（Sam Merrill）两名主力缺阵，在第四节一度落后11分。比赛最后3分钟，他们仍以7分差距落后，此时泰臣连续投进关键三分助骑士拉近比分。泰臣并在最后一击中带波入楔再分球，助攻给队友莫比利在篮下轻松入樽，在比赛仅剩4.8秒时完成准绝杀。最终，76人马斯尔（Tyrese Maxey）的超远三分射失，骑士险胜2分。

米曹力赞谢伦泰臣

谢伦泰臣出色表现，让球队一哥当路云米曹（Donovan Mitchell）也赞不绝口：「球队多名球员缺阵的情况下，泰臣打得像一名10年老将。他投入了大量努力，我为他感到开心。」
米曹更睇好泰臣有资格争进步奖：「年度进步奖应该要有他，他配得上这个荣誉。没人能在生涯第二年做到像他这样的事情，这很特别。他不仅是我们赢下比赛的原因，他还整场防守了马斯尔，我真的为他感到无比骄傲。」
76人方面，主将安比（Joel Embiid）攻下全队最高的33分，马斯尔有22分、9次助攻和5次抄截，但仍无法阻止球队在主场两连败给骑士。

