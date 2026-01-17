NBA｜哈登最后8分半钟狂轰16分 快艇逆转速龙豪取5连胜

快艇周五作客速龙在主将李安纳（Kawhi Leonard）缺阵的情况下，凭借「大胡子」哈登（James Harden）独力支撑，在第四节末段至加时狂轰16分，领快艇以121：117逆转速龙豪取5连胜，并在近14场比赛中赢得12场。

8分半钟轰16分

主队速龙上半场多点开花轰下61分，并在第三节结束时仍手握11分的领先优势。而快艇大部分时间处于落后，最多曾落后达14分。直至第四节最后3分半钟速龙仍领先8分，哈登此时开始大爆发，一人包办快艇最后8分，助快艇法定时间追平109:109，将比赛拖入加时。

哈登延续第四节末段的强势，于加时独取全队12分中的8分，个人得分已是速龙全队得分。而快艇全靠哈登最后8分半钟内狂砍16分，助球队作客4分逆转速龙豪取5连捷。

哈登:从未想过离开

快艇开季一度陷入低潮，前27场比赛吞下21败，但随著哈登（James Harden）与李安纳（Kawhi Leonard）两位在地巨星的磨合，球队战绩开始扶摇直上，目前已回升至西岸第10名。今仗交出31分10之助攻的哈登，指快艇开季并不顺利，但未有想过离开：「在故乡打球对我来说是人生最佳际遇，我很幸福，不会被外界的言论影响。」

后备上阵的快艇小将佐敦米拿（Jordan Miller）亦贡献19分、6次助攻、4次抄截，中锋祖巴斯（Ivica Zubac）亦有16分和14个篮板的双双成绩。教练路尔(Tyronn Lue）赛后盛赞阵中小将：「他们在得分和防守上都有贡献表现很好，更重要的是让哈登有机会休息。他们在这场比赛中挺身而出。」

速龙方面，纵有史葛迪班斯（Scottie Barnes）攻下全队最高的24分，英格姆（Brandon Ingram）亦有19分进帐，但仍无法阻止球队吞下近5场比赛中的第3败。