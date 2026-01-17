渣马｜全运全马比赛中途曾被撞跌 司徒兆殷望周日渣马重新开始

一年前在渣马马拉松以个人最佳（PB）的2小时43分59秒取得「全马本地女子组」亚军的「粉红大佬」司徒兆殷，她期望周日（18号）的这一届能洗去「千年老二」的霉运，亦尝试争取9月名古屋亚运参赛资格。

司徒兆殷期望2026年有个新开始。徐嘉华摄

全运会中途被撞跌 望渣马重新开始



司徒兆殷日前到铜锣湾出席日本ASICS新出的顶级缓震跑鞋GEL-NIMBUS 28的发布会时曾笑说：「我在渣马拿过无数次第二名，从未拿过第一，无论我参加10公里还是半马、全马，都是得第二名，我都好期望或者幻想过做冠军会是如何，相信机会要来自己会来，不给自己太大压力。 」

全职现职飞机工程师的司徒兆殷去年11在全运会女子全马赛中不慎在途中被撞跌、要包紥逾10分钟下，只能以3小时01分22秒的第27名完成，她希望在渣马重新开始，她说：「我相信在渣马跑到一半，我就知自己能否争到亚运资格（指跑出的时间作参考）。」

三铁代表余承谦(左)及叶德朗(右)望再上颁奖台。徐嘉华摄

三铁代表叶德朗、余承谦望刷新PB 再上颁奖台

日前同样出席日本ASICS新出的顶级缓震跑鞋GEL-NIMBUS 28的发布会的三铁代表叶德朗及余承谦，亦将参加周日渣马的10公里赛事，叶德朗是上年渣马10公里男子组（壮年组）季军（时间是31分13秒），而余承谦是2024年一届渣马10公里男子组亚军余承谦（时间是31分09秒），他们都希望在今届再上奖台。



21岁的叶德朗表示：「每年的渣马大多是我们三铁冬训后的第一个比赛，10公里这距离亦是我们平时训练的距离，参加渣马正好给我们检视自己冬训的成效，对即将展开的三铁比赛很有参考价值。」叶德朗说每年参加渣马10公里都能刷新自己的PB，特别是去年的31分13秒比之前的PB快一分多，甚具鼓舞性，今年也希望跑出比去年更好的PB时间。

余承谦望弥补2024年遗憾



去年因伤没参加渣马、今年卷土重来的余承谦仍记挂著2024年那一届的渣马10公里，他跟国内选手陈雨繁争第一名，承谦在5公里冲了出去，一直领先到最后一公里，可惜被对手临尾率先冲刺，他说：「那场渣马是有少许遗憾，后来在同年10月天水围10公里，自己在比赛途中中暑晕倒在地，之后身体出现很多问题，休养了足足半年，到3个月前才跟三铁大队训练，现时状态未必得上2024年，但我有作渣马铁对性训练，希望能争到第一名。」

记者/摄影：徐嘉华