英超｜施美安曾3破红魔大门 势助蓝月扬威曼巿打吡

即时体育
更新时间：07:00 2026-01-17 HKT
发布时间：07:00 2026-01-17 HKT

在两项杯赛晋级的曼城，近期攻力旺盛，返回联赛可望反底。翼锋安东尼施美安甫加盟蓝月亮即迅速融入，成为边路发电机，有力于今晚英超曼市打吡，作客一举击败将不知兵的曼联，一于敲齐波胆1:2及1:3。加利李尔

赛前排英超次席的客军曼城，快车赛期经历3连和，现已落后榜首阿仙奴6分，要争夺联赛冠军，已没有任何失分空间，今场必拼。犹幸蓝月在杯赛高歌猛进，对上两场赛事分别于足总杯第3圈主场10:1大炒埃克塞特，及联赛杯4强首回合作客2:0领先纽卡素，相信回复不少信心。同时，曼城在近5场各赛中共轰14球，是对手曼联同期6球的两倍有多，加上蓝月联赛作客共入18球属英超并列第2多，强大火力绝对有力在今仗赢波重回胜轨。

「降魔专家」施美安火速融入曼城 

而曼城的强横攻力，在今场打吡战可望得以持续，皆因新援安东尼施美安表现对办。这名上周刚从般尼茅夫来投的翼锋，于首两场赛事已为球队贡献两个入球，于作客纽卡素一役本来梅开二度，其中一球仅因队友艾宁夏兰特的鞋头越位而被VAR否决，但已见其火速融入球队。事赛上，施美安仍披般尼茅夫战衣时，对上3场对曼联都收获入球，包括上月作客逼和红魔4:4一役，足证这位26岁快马是名副其实的降魔专家。

至于排第7的主队曼联，今场是看守领队卡域克重返后的首次领军，与21年任暂代领队时的阵容人面全非，只有哈利马古尼等4名球员仍在阵，加上卡帅此前领米杜士堡近3季都未能升班，反而今季易帅后长居英冠第2，功力成疑下短时间内未必有力令众将踢出应有水平。再者，红魔连今季最能引以为傲的预期入球值都不及曼城，红魔的38.3本来已排联赛第2多，但仍比同市宿敌少2.0，加上首循环作客大败0:3，故今场基本上无任何可取之处。惟曼联近10场各赛虽只有3胜，但仍场场有入球，预料今场地头出击有力破蛋，一于以波胆1:2及1:3作对碰。

加利李尔推介
波胆1:2及1:3
Now621、611台今晚8:30直播

