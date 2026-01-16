世界桌球大奖赛下月启德上演 傅家俊笑言对亨特利「不会失眠但开心」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

今日（16号）「世界桌球大奖赛2026」 举行新闻发布会。宣布赛事将于2月3日至8日在启德上演，全球排名前32位的高手们将来港作赛。而重头戏为亨特利(Stephen Hendry) 与傅家俊（Marco） 的表演赛对决。傅家俊回应记者时笑言：「不会紧张至失眠，但是真的会很开心。」同时表示平常心应对眼疾，享受当下。

「世界桌球大奖赛2026」将于2月3日至8日假启德体育园体艺馆上演，包括现任世界冠军罗拔臣(Neil Robertson)、卓林普(Judd Trump)、奥苏利云(Ronnie O'Sullivan)、沙比(Mark Selby)、梅菲(Shaun Murphy) 等顶尖球手 ，更首次有多达10名中国球手参赛，数量达到历年之冠，有丁俊晖、赵心童。比赛总奖金70万英镑，首轮采9局5胜制。表演赛则于7日及8日举行，重头戏为「桌球皇帝」亨特利与香港名将傅家俊的传奇对决。

与亨特利再次交手感到很开心 会认真对待

对于即将与偶像亨特利在表演赛再次交手，会否紧张至失眠？Marco笑言：「那就不会的，但是会很开心。」他强调这场比赛对他意义重大，会认真对待。「我不知道Stephen 什么心态，但对我个人而言是很有意义的一场比赛，所以我希望可以认真去打。就不会瞓唔著，但是真的会很开心，会和他拍很多照片。 」 

傅家俊：眼疾每天都不同和玩游戏一样   享受当下以平常心应对比赛 

傅家俊在发布会后接受媒体访问，被问到眼疾状况，他坦言：「眼睛每一天都有不同，好的时候可以发挥得很好，会打得特别认真，因为我知道很大机会都会发挥得不错，可以赢到一场比赛。但这些日子就真的会越来越少，可能第二天就会差一点。」 

接著他更笑言眼疾如同玩游戏一样：「 觉得好像自己在玩一个游戏。今天眼睛差一点，试下可不可以让你半臂，如果真的可以赢到的话，又有一些满足感。」

Marco谈及职业生涯规划，流露出豁达与坦然的心境。他坦言：「而家都差唔多接近生涯尾声， 呢几年状态越来越不稳定。所以打比赛都系用平常心去参与啦 。但至于打几耐、几时退役，我就真系唔知。」 他直言，要接受很难再重返昔日高峰的现实，无论在训练或比赛状态上：「系冇以前咁稳定，每一个运动员都会面对和接受呢个现实 ，所以希望可以玩得开心啲，唔会太注重赢输。」 

记者、摄影：廖伟业

