渣马｜今年邀得历来最多45名特邀海外跑手 罗映潮: 有更大推动力

一年一度全城关注、属国际田总「金级」比赛的渣打马拉松周日（18号）开跑，大会今年共邀得历来最多的45名「金级」及「精英/非精英级」的海外跑手到港比赛，去年以个人最佳（PB）时间夺「本地女子组」冠军的罗映潮认为越多「劲敌」是「推动力」，期望周日挑战2小时38分创新PB，而上届本地男组冠军黄尹隽期望达成「三连冠」目标。

香港跑手庄司旸（左起）、罗映潮及2位「金级」跑手合照，右一的Bethwell Kipkembo Rutto 是上届冠军。徐嘉华摄

罗映潮去年两破全马PB，她对周日渣马再破PB充满信心。徐嘉华摄

一年前的渣马，罗映潮以本地第一名冲终点，一见到男朋友兼半个教练的黄启乐时已忍不住爆喊。资料图片

资料图片

一年前，罗映潮以刷新PB的2小时39分56秒冲过终点，当时她开心激动到爆喊，周五出席渣马赛前记者会时，问她今年最想以那种心情冲线，她说：「我希望今年以一个strong finish的姿态、再以PB冲线，而且是开开心心的；去年（渣马）跑到有点体力透支，情绪爆发下爆喊，一年过去，心态成熟不少。」值得一提，映潮在去年11月的全运会以2小时39分23秒再创PB。

徐嘉华摄

罗映潮首个亚运全马资格十拿九稳

今年正值亚运年（9月名古屋），映潮的全马PB暂列香港女将第一，对亚运参赛资格充满信心，但她也说周日渣马的时间也十分重要：「我想平稳地跑到2小时40分内，过往10年能在渣马跑到Sub 240算是好快的指标，再看当日的情况，Sub 238都想。」映潮认为2025年两破全马PB，对自己及教练团体是信心的加持。

周五出席记者会还有上届渣马「本地男子组」亚军庄司晹（2小时23分20秒），他表示想挑战本地男子组冠军地位，而上届本地冠军黄尹隽（去年时间2小时21分04秒）已整装待发，目标争取「三连冠」。香港全马纪录保持者（2024年的2小时15分26秒）的黄尹隽表示：「全马有很多变数，太多意外事，我最想放松心情去跑，希望保持到本地冠军头衔。」

今年的特邀跑手冠绝各届渣马。徐嘉华摄

男子组卫冕冠军Bethwell Kipkemboi Rutto(右二)再度来港比赛。徐嘉华摄

上届男子组全场总冠军来港卫冕

值得一提，上届男子组全场总冠军、32岁的肯亚Bethwell Kipkemboi Rutto（2小时11分13秒）来港进行卫冕。他周五出席记者会时表示：「十分开心可以再重来香港，进行卫冕对我没有任何压力，我只想好好集中比赛去争取成功卫冕。」

应邀上枱的另一位女将是今届邀请女将中的PB最快的一位（去年在德国汉堡马拉松的2小时20分32秒），她是35岁的巴林的Shitaye Eshete H. Habte，对于来港比赛，她说：「好开心被邀请到香港比赛，看到香港高楼大厦，已十分喜爱这城市。」

关祺坦言今年放了更多资金邀请具实力的金级及精英级海外健将到港比赛。徐嘉华摄

今年破纪录12万人报名 主办单位：「积极考虑是否分两天进行」

今年共有74000名跑手参加渣马的主要3个赛项 - 全马（18,000人）、半马（25,000）及10公里（31,000），当中有百份之25是海外跑手，大会今年总共收到25万人报名参加，香港田总主席关祺表示，不排除学效国外的大型比赛，未来分开2天比赛，关Sir说：「我们积极考虑中，完了今届比赛后，我们各单位再看看分开两天比赛的可能性。」

日本「最强市民跑手」川内优辉也应邀来港比赛

对于今届破了历来最多的「金级」及「精英级」海外跑手，共45位海外特邀跑手有来自埃塞俄比亚、肯亚、摩洛哥、中国、北韩以及日本的「最强市民跑手」川内优辉，关Sir表示：「今年我们放了资源去邀请更多海外跑手，除了『金级』跑手外，还有『精英级别』及『非精英级』的跑手，我们希望有些精英跑手带动本地跑手跑出更好的时间。」



记者/摄影：徐嘉华