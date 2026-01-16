NBA｜奇利汤逊三分命中数升至历史第4 火力全开助独行侠144:122退爵士

独行侠周四主场迎战对爵士，今战主队虽有法拉格(Cooper Flagg)和安东尼戴维斯(Anthony Davis)2大主力伤出，但今战有奇利汤逊(Klay Thompson)火力全开，单场狂中6球3分轰入26分，在历史三分命中榜上反超连纳(Damian Lillard)登第4，更带领独行侠以144:122轻取爵士。

Klay Thompson resmi menggeser posisi Damian Lillard dan menduduki pertingkat 4 untuk All-Time Leader 3-Pointer!🔥🔥🔥



Gimana menurut kalian nih, #NBAFans?#NBAMilestones #NBAHighlights

奇利汤逊以2809球超越连纳登三分榜第4。AFP

奇利汤逊三分榜上第4 0罚球25+记录更难超越

今战独行侠主场对爵士，虽阵中有2名大仗伤出，但今场对爵士有奇利汤逊大爆发，他在上半场倒数1分17秒时命中一球三分后，成功以2809球超越连纳登三分榜第4，更全场狂轰6球3分，并再度以0罚球攻入25+，第44次达成此成就，目前遥遥领先第2名29次的希特(Buddy Hield)，最终汤逊攻入全队最高的26分，率队以144:122击退爵士。

奇利汤逊在2019-20和2020-21两个赛季都分别因前十字韧带和阿基利斯腱重伤而赛季报销，赛后被问到在经历完这些后达成些里程碑的感受时，他说：「我不会把能够打球视为理所当然，而这些数字对我来说，是一路撑过复健与低潮的证明。」他也对于能够与其他如居利(Stephen Curry)、米勒(Reggie Miller)等球手同在榜上感荣幸。