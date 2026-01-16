NBA｜武僧降世！马刺双星互剃光头「从头来过」 马刺大炒公鹿止颓势

马刺今日坐镇主场以119:101大炒公鹿，前三节马刺领先37分的情况下，比赛悬念亦早早消失。比起今日比赛的结果，大家的关注点开始从胜负转移到马刺两位大将的新发型上：文班耶马（Victor Wembanyama）和基顿庄逊（Keldon Johnson）的「光头」。

Giving assists on and off the court 😮‍💨 pic.twitter.com/uHEMrBIHSm — San Antonio Spurs (@spurs) January 16, 2026

马刺在上一场以98:119惨败于雷霆，文班耶马与基顿庄逊赛前决心「从头来过」，互相操刀剃成光头，盼为球队改运。在「光头」新造型的加持下，马刺今战第三节打出惊人一波流，以40：16彻底拉开差距，三节已建立37分优势，胜局底定。文班耶马手感火热，12投7中、三分6投5中，高效斩获22分10篮板；基顿庄逊后备登场录得7分8篮板，成为板凳重要一环。

继去年夏天去少林寺静修后，文班耶马再次剃光头，以「武僧」形象示人。人逢喜事精神爽，获得胜利的文班耶马和基顿庄逊谈笑风生。文班耶马指剃光头早有念头，最终在队友游说下拍板：「这念头已存在很久，基顿也想剃，我们觉得必须下定决心，当时球队正处连败。」基顿庄逊则称一早「心痒痒」，比赛前夜二人一拍即合即时开工：「他说不如一齐剃，我即刻答好！」更笑言手艺仍待磨练，「或者日后退役做理发师都未定」。

“Last night, Vic was like, ‘Yo, let's bald our head.’ And I was like, ‘Shit, let's do it. ‘ I mean, I've been looking for a reason to do it.“ pic.twitter.com/UTAMN66l7F — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) January 15, 2026

理发风格各有门道。基顿庄逊甚至笑言更多细节，他自称「慢工出细货」：「因为文班耶马头上有个肿包，要小心处理。」相反，文班耶马走「速战速决」路线，「三分钟就清晒，砰砰砰，全部搞掂，我都惊讶。」

两位马刺主将「从头做起」，在今日大炒公鹿之后终结了自己的连败，开了好头。全队看上去气氛很好，寄希望于「换头」转运的马刺，亦在今仗后重夺西区第二的位置。