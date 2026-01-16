NBA｜安东尼毕克1打4预约年度最佳灌篮 魔术柏林赛118:111退灰熊

周四魔术和灰熊的欧洲赛迎首场，先到魔术的华拿兄弟家乡柏林开打，最终兄弟二人亦不负家乡的「乡亲父老」期望，以118:111击退灰熊，安东尼毕克(Anthony Black)更上演生涯名场面，在灰熊4人起跳封阻下单手暴扣抢尽风头。

ANTHONY BLACK ARE YOU KIDDING ME????



FASTBREAK DUNK OVER FOUR (!!!!) DEFENDERS TO TAKE THE LEAD 🤯 pic.twitter.com/GVlzzPeB0l — NBA (@NBA) January 15, 2026

毕克将4名灰熊球员当背景板 1打4暴扣预约年度最佳灌篮

NBA最近为欧洲市场试水温，今季首度部分例行赛放到欧洲举行，周四上演柏林赛，由坐拥同为德国法兰斯华拿(Franz Wagner)和摩里斯华拿(Moritz Wagner)2兄弟的魔术对上灰熊，但灰熊较魔术更快入局，首节便以39:23领先16分，并一路将优势带到半场完结。

易篮后灰熊投篮却突然失准，单节18投仅3中全节只得12分，魔术借机以84:79反超比分，到决胜节双方再度陷入缠斗多次打成平手，但到比赛还剩2分33秒时，魔术取得进攻篮板后立即策动反击，毕克拿球后直接杀入禁区，在面对灰熊4人防守下果断起跳单手灌篮，贡献名场面之余更助魔术以109:107领先，最后魔术乘势一举以118:111直取灰熊，令华拿兄弟能在家乡取得胜利。

赶在家乡战复出的法兰斯华拿今战贡献出18分，赛后对于在回到家乡出战的感受，他表示：「感觉非常特别，过去三日能够再看到我长大的地方，我都会带我的队友们四处看看。」他亦称赞毕克进步了很大，很高兴能与他一队，另外魔术也有宾卡路(Paolo Banchero)攻入全队最高的26分外加13篮板，而今场一记爆扣抢尽镜头的毕克，则打入21分和6篮板7助攻。而灰熊方面则有谢伦积逊(Jaren Jackson Jr.)攻入全场最高的30分，可惜未能为球队取得胜利。

