NBA｜雷霆末节发力轰垮火箭 SGA靠罚球补足分数 连续20+场次延至112场

雷霆今日作客挑战休斯敦火箭，三节拉锯后末节突然发力，一波流带走比赛，最终以111：91大胜对手，豪取五连胜，稳坐联盟头名。基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）全场收获20分，将个人连续单场至少20分的纪录推进至112场。

这是两队今季第二度碰头。开幕战雷霆曾以125：124双加时险胜。今仗头三节形势依然紧凑，第四节初段两队分差仅2分；关键时刻雷霆打出11：2攻势，在末节尚余不足9分钟时把比分拉开至90：79。其后火箭体能下滑、手感冰冷，雷霆乘势扩大分差，末节净胜18分，以一记34：16的单节攻势锁定胜局。

SGA今战遭严密看管，直至胜负大势底定方靠罚球补足分数，最终以20分收官，纪录续写至112场。内线方面，贺姆格连（Chet Holmgren）攻入18分；后备后卫卡森・华莱士（Cason Wallace）手感火热，再添17分火力，成为板凳奇兵。

数据层面，火箭虽以60：44赢下篮板，但投射表现失准，全场命中率仅33.7%，三分24投7中；反观雷霆整体命中率46.1%，外线41投16中，效率明显更胜一筹。火箭方面，杜兰特（Kevin Durant）贡献19分，惟三分5投全失、全场23投仅中7球，未能带动反扑。雷霆则多点开花，稳健收割胜利。