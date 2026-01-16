NBA｜勇士前锋古明加申请交易 据传与主帅居尔关系破裂 帝王独行侠或成下家

围绕勇士前锋古明加（Jonathan Kuminga）的交易流言自上季休赛期已不绝于耳。美媒今日报道，年仅23岁的古明加已正式向球队递交交易申请。

据ESPN引述多位消息人士指，古明加于今日起符合被交易条件，并即时提出离队要求；本季交易截止日为2月5日。古明加在湾区生涯起伏不定，今季更跌至低谷。季初他一度连续12场正选上阵，主帅居尔（Steve Kerr）当时更称其「稳占正选」。惟其后表现反复，被调回后备，过去13仗更未获上阵机会，几近跌出轮换。值得一提的是，1月2日作客雷霆赛前一小时，古明加以背部不适自请缺阵，当时居尔原计划在主力轮休时重用他。

据报称，古明加、主帅居尔及多名球队老将倾向认为，在截止日前为他寻觅新东家是「各取所需」的最佳解决方案。居尔近日亦语带无奈表示：「替他感到失望，季初那股气势未能延续。」

古明加与居尔关系破裂

勇士今夏与古明加就续约一度角力，最终球队利用受限自由身的主导权，与他签下2年4,680万美元、次年为球队选项的合约。据悉古明加对合约结构并不满意，与管理层关系因此生隙，古明加和主帅居尔的关系同样「破裂」；但该合约的确为勇士于交易市场上增加灵活度。

按照现时合同，古明加下季拥有2,430万美元球队选项。据报国王与独行侠对这名具爆发力与潜力的锋线有浓厚兴趣，受惠于其合同弹性，亦有多队已评估报价方案。此前有传勇士倾慕篮网前锋米高波特（Michael Porter Jr.），但消息指两军已逾一个月未有实质对话，对该锋线的追逐并无实际进展。

料勇士今季交易古明加机率较高

资产运作方面，勇士不排除在有合适明星级球员流入市场时，打包多枚首轮选秀权出手；惟对2028年及之后的首轮权更为审慎，保护力度料高于2026年首轮。尽管外界压力渐增，消息称勇士管理层仍未向任何球队保证必于截止日前处理古明加，倾向视市场走势押后至今夏再作定夺。不过，多支对手球队高层认为此举更像「姿态」，普遍预期古明加在截止日前被送走的机会不低。