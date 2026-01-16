NBL｜香港⾦⽜作客轻取焦作文旅 延续不败强势 开季九连胜

香港⾦⽜周四（15 ⽇）于 2025-26 年全国男⼦篮球联赛（NBL）作客出战焦作文旅，最终以88：66轻松取胜，豪取开季九连胜，续成今季联赛唯⼀保持不败的球队。

港队新星吴委峻今仗再次获委任正选，与卢艺文、卢杜伟、巴尔文（Ondřej Balvín）及美⾂钟斯（Mason Jones）携⼿先发。甫开赛，香港⾦⽜外线⼿感火热，美⾂钟斯三分球 3 射 3 中，卢艺文亦有 2 射 2 中，带领球队迅速拉开⾄ 15：7。不过⾸节香港⾦⽜出现较多失误（单节 7 次），防守端亦偶有⾛漏，令主队有机可乘咬紧比分。香港⾦⽜开节的外线威胁成功拉开对⼿防线，孙晨然、厄特尔⼆世（Michael Ertel II）及阿诺斯克（E.J. Anosike）其后多次切入内线得⼿，⾸节以 23：18 领先。

第⼆节初段双⽅节奏略显混乱，战情胶著，香港⾦⽜⼿感⼀度回落，幸好对⼿较早队犯满额，香港⾦⽜得以靠罚球稳住局⾯。去到此节中后段，香港⾦⽜突然发⼒，厄特尔⼆世命中三分揭开攻势，随后侯天⼀及阿诺斯克连续两次突破上篮，打出⼀段 7：0攻势，将比分拉开⾄ 44：33。半场结束，香港⾦⽜以 49：35 领先返回更衣室。

换边后，香港⾦⽜在主教练解立彬的半场调整下，防守表现明显提升，纪律性及轮转速度提升不少，⽽且频频偷截得⼿，逼使焦作文旅出现多次失误，对⼿更⼀度超过 4分钟未能得分，第三节仅得 7 分。进攻⽅⾯，美⾂钟斯、唐才育及刁展望带动节奏，合⼒打出⼀段 16：0 攻势，将比分扩⼤⾄ 65：38，并以 71：42 的优势进入最后⼀节。

胜券在握的香港⾦⽜于末节稍作放松，虽然被主队追回不少分数，但仍掌控整体形势，最终以 88：66 奏凯，延续连胜⾛势。今仗香港⾦⽜共有 4 名球员得分上双，美⾂钟斯攻入全队最⾼ 18 分，阿诺斯克及厄特尔⼆世各得 17 分，刁展望亦有 10 分进帐。

香港⾦⽜总教练解立彬赛后表⽰：「连续的客场作战，前两场也是顺利的⼤比分赢球，上半场还是思想上还是松懈⼀些，焦急想把比分拉开。还好经过中场休息调整后，每个⼈都从防守端做起，第三节建立了分⽔流。」

香港⾦⽜将于周⽇（18 ⽇）出战「四连客」最后⼀战，作客斗张家⼝；其后于下周⼆（20 ⽇）重返福⽥主场迎战⽯家庄翔蓝