NBA｜快艇四连胜气势起 李安纳高效轰33分击退巫师（有片）

快艇主场以119：105击退华盛顿巫师，收获四连胜。李安纳（Kawhi Leonard）今仗手感火热，因伤受出场时间限制的情况下，高效轰下33分，哈登（James Harden）亦贡献22分，联手带动球队从开局便压制对手，带动球队乘胜前行。

Kawhi Leonard did Kawhi Leonard things tonight...



🖐️ 33 PTS

🖐️ 4 STL

🖐️ 7 3PM (ties career-high)



Clippers have won 11 of their last 13 games! pic.twitter.com/c2JuQdxacp — NBA (@NBA) January 15, 2026

快艇阵容不整但深度见真章。正选中锋苏巴（Ivica Zubac）与前锋哥连斯（John Collins）伤缺，李安纳亦受限上阵时间，惟他外线状态神勇，三分11投7中全场射落33分，第四节初段甚至连取11分，至余下比赛时间6分14秒再飙一记三分，把比分拉开至110：95，帮助球队锁定胜局，令快艇最终以119:105战胜巫师。主帅路尔（Tyronn Lue）赛后大赞：「过去三、四星期，李安纳在第四节的表现对我们至关重要，尤其收官时刻接管比赛。一旦进入『季后赛模式』，他就会提升到另一个层次。」

此役快艇共有5人得分上双。除李安纳外，哈登贡献22分、5篮板、8助攻；替补火力同样给力，尼达侯沙（Yanic Konan Niederhauser）攻入16分，佐敦米拿（Jordan Miller）交出11分、10篮板「双十」。自12月20日以来，快艇战绩劲收11胜2负，强势走出开季6胜21负的低潮。今战过后，快艇战绩提升至17胜23负，距离西岸第10位的灰熊只差0.5场，追逐附加赛席位势头不俗。