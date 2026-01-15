Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳网｜黄泽林3场澳网外围赛共轰47个「A士球」

即时体育
更新时间：14:09 2026-01-15 HKT
发布时间：14:09 2026-01-15 HKT

世界排名132位的香港网球一哥黄泽林（Coleman）跟澳洲网球公开赛正赛只差一步！他周四在墨尔本澳洲网球公开赛较大的ANZ球场出战最后一圈外围赛，吸引大批支持自己的球迷入场，Coleman跟瑞典世界排175位的伊默（Elias Ymer）斗足2小时18分，最终以6:7（4:7）、6:4、3:6下马，未能跻身澳网正赛，港将在第3盘开局前叫了一个「医疗时间」，治疗师即场给他按摩右手及服食止痛药，希望不会影响他往后的比赛。

共有128位球手参加澳网外围赛争取16个正赛名额，每人都要「过三关」才能取得正赛资格；上周以不俗的成绩结束中银香港网球公开赛后（个人赛8强、双打4强），随即飞到墨尔本参加澳洲网球公开赛外围赛，他先后以2:0(共14个A 士球) 击败法国的Ugo Blanchet及西班牙的Pablo Llamas Ruiz(共12个A 士球) 后，2场比赛共发出26个「A士球」，周四的第3圈外围赛，港将继续发挥「A士王」本色，3盘共发出21个「A士球」。

Coleman决胜局甫开始因右前臂叫了「医疗时间」

甫比赛始，现场已坐了八、九成人，Coleman的球迷们都用广东话为他加油，「Coleman 加油」、Let’s go Coleman Let’s go不绝于耳，双方在第一盘打至「抢七」，对手加强发球威力，先拔头筹；落后一盘的Coleman在第2盘沉著应战、临危不乱，这一盘共发出7个「A士」，加上加强正反手的底线抽击，以6:4扳成1:1平手，在决胜局一开始，Coleman叫了一个「医疗时间」，治疗师即场给他按摩右手前臂以及服食止痛药；之后在此局曾发出6个「A士」，相信没受到右臂太大影响，只可惜伊默在此盘加强发球及底线抽击的稳定性，港将终以3:6下马，无缘入澳网正赛；而29岁的伊默是相隔5年后，再次跻身「大满贯」正赛。

吴易昺跻身澳网正赛

值得一提，上周同以「外卡」参加中银香港网球公开赛的国家队代表吴易昺则连过三关，跻身澳网正赛。

记者：徐嘉华

