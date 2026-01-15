Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜经纪人认为湖人应交易里夫斯 占士澄清：域治保罗不代表我

更新时间：14:52 2026-01-15 HKT
发布时间：14:52 2026-01-15 HKT

湖人周二以141：116大破老鹰后，勒邦占士（LeBron James）主动就外界猜测澄清，指自己与经纪人域治保罗（Rich Paul）在「是否交易里夫斯（Austin Reaves）」一事上划清界线：「域治有自己的想法，他说的并不代表我，也不代表我的感受。」

域治保罗是占士多年拍档兼好友，二人关系一向紧密，外界亦视其为占士的「代言人」。日前，域治在播客节目中提出，湖人应考虑将深受湖人球迷喜欢的里夫斯交易至灰熊，换取两届全明星内线谢伦积逊（Jaren Jackson Jr.）。占士昨于对老鹰一战后离开湖人主场时接受ESPN访问，明确表态：「大家应该知道，域治有自己的想法，他说的并不代表我，也不代表我的感受。我希望大家明白这点；若仍不清楚，我也无话可说。」他强调未有就播客内容与域治保罗协调：「域治做他自己的节目，那是他的平台、他的话题。我完全不参与，也不会和他讨论要谈甚么。他是独立的人。」

据ESPN报道，里夫斯的经纪人昨在半场时段于场边与域治保罗交谈逾五分钟，主题正是其公开提出的交易构想。占士则表示，自己与效力湖人最久的队友里夫斯之间并无嫌隙：「里夫斯很清楚我的感受。我们每天都在替补席上交流。我希望他或他的团队不会把域治的话解读为我的意见。域治有他的视角，我也有我的视角。大家都是成年人，成年人可以说他们想说的话，但不代表他人在背后操控。」

事实上，这并非域治保罗本季首次对湖人发表尖锐观点。去年12月，湖人于NBA杯八强不敌马刺后，他便直言湖人「不是争冠球队」。占士当时回应：「12月谈季后赛的事是不合时宜的，对篮球之神也不敬。」

里夫斯（中）近日陷入交易流言。路透社
平心而论，域治提出的交易方案并非天马行空。若能换回谢伦积逊，湖人有望补强前场厚度，纾缓后场人手重叠问题，同时避免日后为里夫斯提供顶薪所带来的薪资压力；对里夫斯而言，随著灰熊与莫兰特（Ja Morant）关系破裂，他或能顶上控衞空缺。域治保罗表示：「里夫斯值得更高的工资。他是小人物逆袭代表，人人喜欢。但如果湖人把资源全压在后场，未来补强会受限；若能换来前场平衡，或对球队与里夫斯本身都更好。灰熊会重用他，甚至让他成为控衞及头号得分手，并成为队内薪资最高的球员。」

