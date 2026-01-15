NBA｜约基治据报复康进度理想 预计本月内迎来复出
金块「中枢」约基治（Nikola Jokic）复康传来佳音。据报道，这位全明星中锋伤势恢复顺利，有望于本月内复出披甲。
Denver's Nikola Jokic has resumed on-court workouts in rehab from knee injury -- the latest on the three-time MVP for NBA Today: pic.twitter.com/MqbWLcSazg
约基治在12月29日对阵热火一战中不幸被队友误伤，膝盖受伤下提早离场，赛后被诊断为左膝过度伸展和骨头挫伤，需休息至少4星期后再评估。根据名记Shams的报导，约基治已经恢复场上训练，进行膝伤康复，他的复出进程完全按照计划进行，有望于本月内回归赛场。
金块在「一哥」缺阵期间全民皆兵，8战录得5胜3负，期间亦曾击败塞尔特人、公鹿等强敌，展现争标班底的韧性与深度。
