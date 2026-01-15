Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜约基治复康进度理想 预计本月内迎来复出 金块战绩不降反升（有片）

即时体育
更新时间：10:27 2026-01-15 HKT
发布时间：10:27 2026-01-15 HKT

金块近期迎来好消息，头牌约基治（Nikola Jokic）伤势恢复顺利，有望于本月内复出披甲；而球队在缺少约基治的情况下战绩不降反升，在今日以118:109战胜独行侠之后，金块取得三连胜，排名升至西区第二。

梅利（左）在约基治缺阵期间场均得到28分10助攻。AP
约基治有望于今个月复出。路透社
约基治有望于今个月复出。AP
约基治有望于今个月复出。路透社
在今日金块客场作客达拉斯的比赛中，凭借占姆梅利（Jamal Murray）贡献的33分5助攻，带队以118:109战胜缺兵少将的独行侠，取得三连胜。凭借今日的胜利，金块的排名不降反升，以28胜13负的战绩反超马刺成为西区第二。在约基治缺阵的情况下，金块9战录得6胜3负，期间亦曾击败塞尔特人、公鹿等强敌，展现争标班底的韧性与深度。梅利亦在这期间场均得到28分和10助攻，用实力扛起整支球队。

更加令人欣喜的是，根据名记Shams的报导，约基治已经恢复场上训练，进行膝伤康复，他的复出进程完全按照计划进行，有望于本月内回归赛场。约基治在12月29日对阵热火一战中不幸被队友误伤，膝盖受伤下提早离场，赛后被诊断为左膝过度伸展和骨头挫伤。

