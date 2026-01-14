澳网｜周杰伦惨遭「秒杀」 比赛还没开始就结束 赛后幽默自嘲（有片）

亚洲音乐天王周杰伦今日参加澳洲网球公开赛（澳网）「一分大满贯」（One Point Slam）赛事，对决24岁澳洲球手约域（Petar Jovic）。曾预言自己恐怕还没碰到球就淘汰的他，一语成谶，开波未挥拍便告落败，还没开始就结束比赛。

澳网一分大满贯以猜拳决定发球权，周杰伦未能拿下，必须接住对手发球才有机会获胜。约域发球后，一记发球疾如闪电，周杰伦刚扎好马步，网球已从身旁掠过，来不及反应，仅一秒便分胜负。周杰伦随即大笑，举手鼓掌向对手比赞，场面十分有趣。

赛后，周杰伦于社群平台分享自己的心情，笑言「果然被我料到，连球都没碰到」，并幽默自嘲「我在场边能做的，就是帮大家签名了」、「以后除了练球，还要练剪刀石头布，赢的选发球」，最后不忘晒出自己的靓相，握拳打气：「继续努力」。