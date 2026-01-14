拳击｜首届职业拳击新人王完美落幕 父子档拳击推广人冀重建港职业拳击

首届「香港职业拳击新人王」昨晚在伊利沙白体育馆完满结束，同场打了5场不同量级的新人王赛事和2场国际排名赛，本地不败拳王林瀚期更击败日本新星佐佐木琉久勇夺OPBF次中量级银腰带，主办单位DEF Promotions行政总裁刘继业先生（Jayson)表示希望籍新人王去让更多人参与职业拳击，而知名拳击推广人刘志远先生（Jay）则希望可以利用举办更多正规比赛令职业拳击的形象更正面，并令更多人能感受到拳击的迷人之处。

盼用新人王令更多人参与职业拳击 兼开拓更多市场

Jayson提到自己在读完书回到香港后，职业拳击业在疫情后大洗牌比赛数量大减，眼见如此他亦尝试将香港拳手带到中国内地和其他国家，Jayson表示今次的新人王除了有腰带外也可以到内地参赛，借此去鼓励新人参与职业拳击，他说：「首先因为我哋𠮶5场都会有腰带啦，其实已经系一个推进力去俾啲拳手参与多啲职业嘅拳赛，咁都因为我喺内地都仲有啲拳赛举行，我都同咗打𠮶啲拳手讲，你哋赢咗嘅话已经有3月4月5月嘅比赛系可以喺内地度紧接咗，我相信佢哋自己拳手本人都会同佢馆里边嘅人去讲啦，咁就会令更加多人去参与职业拳击。」Jayson也希望可以得到更多外界的参与和赞助，以及更多观众入场观赛去令职业拳击的发展更蓬勃。

Jayson也提到今次在香港举行腰带战除了能在主场拿到的意义外，也希望可以令更多人看到本地其实有更多有能力的拳手，Jayson说：「我哋觉得打腰带啦应该系要喺hometown度攞翻条腰带，先有一个精神喺度，观众先会觉得咦一定要支持，同埋想俾香港人睇到，唔系净系得某几个拳手，即系香港系有好多唔同嘅拳手系可以发光发热。」而今次对手是来自日本的拳击新星佐佐木琉久，Jayson提到除了因为阿期很喜欢「第一神拳」这部漫画，所以会找一位日本选手，另外对手也有一定实力和知名度，因此希望利用这个机会开拓日本的市场，去令阿期甚至其他拳手可以到日本打更多比赛，甚至可以挑战当地拳王。

望能将职业拳击形象变得正面 令观众感受到拳击的意义

知名拳击推广人阿Jay则表示以前举办拳赛因拳击形象上较易令人想到血腥暴力，甚至乎关联黑社会，所以很难找到赞助和代言，因此他很致力于扭转这个形象，而曹星如当时则改善了形象，变成会想到香港精神也得到更多支持，但疫情后比赛减少之后他认为有关点变质，因此希望以举办正规赛事去令观众重新感受拳击代表的意义，他说：「咁就希望呢一次再俾翻港大嘅观众睇哇，原来拳击呢系可以精彩，但系都可以好激励，睇到拳手一个斗志，希望大家睇到一个正规嘅职业比赛之后，对拳击嘅形象又去翻好似以前咁样，可以鼓励到好多年青人，希望佢哋可以睇到拳击呢一个精神，𠮶啲不屈不朽嘅血拼嘅精神、追求自己嘅理想嘅精神。」阿Jay补充说拳击比赛的过程可以清楚看到选手的付出和斗志，怎样在场上受伤，如何在挨完一拳后重新站起来坚持下去，这些都是拳击的独特之处，也希望可以带到正式的讯息给观众。

提到今次新人王，阿Jay表示今次比赛设2个平台，一方面新人王能建立起一班新人，鼓励他们继续打，而另一边香港最强则让有经验的拳手去提供一个平台，他表示：「点解要叫香港最强呢？ 俾其他嘅拳手睇而家我哋香港最强㗎啦你嚟挑战我啦，所以就有呢个呢个平台就会用呢一个方法鼓励拳手一路行落去啰咁，我哋会继续推广呢一个拳击洗人王，希望多啲人转成专业啦，亦都会将呢个香港市场继续推落去啰。 希望多啲拳手喺职业拳坛𠮶度创一番事业。」

阿Jay对于香港的拳击市场他相信绝对可以做得起，只是需要建立起整个产业，他说：「拳击有分体育性质和表现性质，体育竞技就系我唔理点赢，你赢就得，职业其实唔系，你要赢仲要有个表演去俾人睇到俾人支持你追随你，咁你就可以将你个成就越碌越大，咁呢个就系职业拳击入边嘅嘅商业模式，如果冇拳赛嘅话，拳手永远冇机会咁样做。」因此阿Jay希望可以利用举办更多正规拳赛，去令整个产业做起例如教练和拳馆，去带动整个运动。

记者/摄影:魏国谦