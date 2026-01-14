渣马｜马拉松博览会盛大开幕 跑手身穿袈裟到场盼传递随遇而安的思想

香港渣打马拉松周日正式开跑，今日是跑手到启德体艺馆领取选手包的日子，同场亦有马拉松博覧会的首日，吸引跑手到场参观，跑手阿聪表示零取选手包的过程顺畅，而另一位身穿袈裟到场的邓生则希望利用这次机会宣扬随遇而安的思想，希望其他跑手不用太大压力。

马拉松博览会一连4日盛大举行 规模比去年更大

香港渣打马拉松进入倒数阶段，今日是渣打马拉松跑手领取选手包的日子，同场也是从今日起到星期六1连4日的马拉松博覧会开幕，因去年吸引了10万人次到访，因此今次在摊位上比往年增加了25%，盼建立起「马拉松经济」，除了多个打卡点外，今次亦首次邀请泰国和澳洲的海外马拉松主办单位来设展，今跑手可以加深了解并跑出香港，今年另外设有号码布查核的摊位，令跑手可以即场检查号码布内的晶片，让选手可以有多一个随时去核对资料，并可以在现场即时更正。

跑手阿聪今年已是第21年参加渣马。摄影：魏国谦

邓生今年选择身穿象征佛学的袈裟跑宣扬随遇而安的心态。摄影：魏国谦

跑手身穿袈裟到场 盼宣扬随遇而安的心态

跑手阿聪今年已是第21年参加渣马，他表示今天取号码布的流程顺利，他说：「成个流程好快啊，我排队入去一阵间就OK。」对于跑渣马的感想，阿聪说：「其实佢同以往差唔多就ok，我觉得气氛已经唔差，过咗西随近终点已经好多打气声，同埋渣打嘅补级都好足够。」

另外今日身穿袈裟到场的邓生表示周日也会以同一身装束跑，他表示去年也有打扮成蜘蛛侠，但去年跑完后脚和膝头出现疼痛，令他了解到不需要给自己太大压力去跑，因此今年选择身穿象征佛学的袈裟跑宣扬随遇而安的心态，他表示：「我想比更多跑手知道，其实跑步系随遇而安，唔需要比压力自己，咁佛学带到呢个理念就系唔需要比太多压力比自己。」邓生补充说：「因为我知道18号𠮶日，有啲跑手可能突然唔舒服或者其他原因跑唔到，希望佢哋睇到后可以知道今年跑唔到，唔紧要下年再嚟过啰，又或者今年跑唔晒都唔需要太唔开心，最紧要下年再嚟过，最紧要系参加个过程𠮶种精神呢个先系个精粹。」

记者/摄影：魏国谦