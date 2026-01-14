Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆主场21分大炒马刺 今季第四次交手终获胜（有片）

即时体育
更新时间：18:07 2026-01-14 HKT
发布时间：18:07 2026-01-14 HKT

卫冕冠军雷霆今日于主场火力全开，以119：98大炒马刺，今季四度碰头终迎首胜，成功报仇雪恨。当家球星基杰・奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）手感炽热，独取34分，成为球队赢波关键。

雷霆今季开局势如破竹，曾以24胜1负强势冲出，但其后陷入短暂低潮，其间三度不敌马刺。当中包括12月13日NBA杯四强，雷霆以111：109惜负，16连胜中止.其后马刺更在三天内两度重创雷霆：12月23日主场赢20分，圣诞节再挫15分，一度令外界热议由文班耶马（Victor Wembanyama）领军的马刺或成雷霆王朝新劲敌。

不过，今日一战更像雷霆本季「常态演出」。雷霆目前战绩34胜7负，场均净胜分达+13.2，正向刷新球队去年68胜球季所写分差纪录进发。雷霆以强硬、窒息式防守带动高效攻势，第三节单节轰出40：24，彻底拉开战局，最终以21分之差稳守主场。

雷霆方面，SGA全场交出34分、5篮板、5助攻兼4次封阻的全面数据，为胜利头号功臣。他赛后表示：「今晚的结果说明，只要我们用正确方式去打，保持紧迫感、力量与侵略性，并注重细节，对面是谁已不重要。我一直相信，只要打出应有水准，就能击败任何一队。」

雷霆前锋谢伦威廉士（Jalen Williams）补上20分，他说：「作为卫冕冠军，每一仗都像宿敌战，对手都拿出最强拳头。这支马刺逼我们打满48分钟、时刻专注，与他们对战非常有趣；互相提升很明显。至于『宿敌』标签，我不太关注。」

马刺方面，卡斯杜（Stephon Castle）攻入20分，文班耶马贡献17分、7篮板。值得一提的是，马刺上月一度被视为争标黑马；惟近期状态回落，近10仗仅得4胜。双方本季常规赛最后一次交锋将于2月4日于圣安东尼奥上演，马刺能否扳回一城，拭目以待。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
4小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
2小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
2小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
7小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
12小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
7小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
21小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
4小时前