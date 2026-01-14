NBA｜雷霆主场21分大炒马刺 今季第四次交手终获胜（有片）

卫冕冠军雷霆今日于主场火力全开，以119：98大炒马刺，今季四度碰头终迎首胜，成功报仇雪恨。当家球星基杰・奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）手感炽热，独取34分，成为球队赢波关键。

雷霆今季开局势如破竹，曾以24胜1负强势冲出，但其后陷入短暂低潮，其间三度不敌马刺。当中包括12月13日NBA杯四强，雷霆以111：109惜负，16连胜中止.其后马刺更在三天内两度重创雷霆：12月23日主场赢20分，圣诞节再挫15分，一度令外界热议由文班耶马（Victor Wembanyama）领军的马刺或成雷霆王朝新劲敌。

不过，今日一战更像雷霆本季「常态演出」。雷霆目前战绩34胜7负，场均净胜分达+13.2，正向刷新球队去年68胜球季所写分差纪录进发。雷霆以强硬、窒息式防守带动高效攻势，第三节单节轰出40：24，彻底拉开战局，最终以21分之差稳守主场。

雷霆方面，SGA全场交出34分、5篮板、5助攻兼4次封阻的全面数据，为胜利头号功臣。他赛后表示：「今晚的结果说明，只要我们用正确方式去打，保持紧迫感、力量与侵略性，并注重细节，对面是谁已不重要。我一直相信，只要打出应有水准，就能击败任何一队。」

SGA leads West-leading Thunder past Spurs at home!



⛈️ 34 PTS

⛈️ 5 REB

⛈️ 5 AST

⛈️ 4 BLK (ties career-high)



SGA becomes the only player in the Thunder’s OKC era with multiple games of 30+ PTS, 5+ REB, 5+ AST, and 4+ BLK! pic.twitter.com/Sd6vQk245R — NBA (@NBA) January 14, 2026

雷霆前锋谢伦威廉士（Jalen Williams）补上20分，他说：「作为卫冕冠军，每一仗都像宿敌战，对手都拿出最强拳头。这支马刺逼我们打满48分钟、时刻专注，与他们对战非常有趣；互相提升很明显。至于『宿敌』标签，我不太关注。」

马刺方面，卡斯杜（Stephon Castle）攻入20分，文班耶马贡献17分、7篮板。值得一提的是，马刺上月一度被视为争标黑马；惟近期状态回落，近10仗仅得4胜。双方本季常规赛最后一次交锋将于2月4日于圣安东尼奥上演，马刺能否扳回一城，拭目以待。