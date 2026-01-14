澳网｜黄泽林76分钟速胜 挺进外围赛第三圈 距离正赛只差一步

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）在澳网外围赛延续火热手感，次圈狂轰12记Ace球，仅用时1小时16分钟，便以直落两盘7:6（9:7）、6:0击退西班牙球手雷斯（Pablo Llamas Ruiz），强势晋级外围赛第三圈，距离正赛仅一步之遥。黄泽林将于明早出战外围赛最后一圈，对手为瑞典的伊默（Elias Ymer），力争闯入正赛。

黄泽林晋身澳网外围赛第三圈。新华社

现时世界排名第132位的黄泽林，今仗面对排名低他约80位的雷斯，首盘两人互破一次后各自稳守发球局，盘末仍未分胜负，需以「抢七」定结果。「抢七」阶段战况胶著至7:7，Coleman关键时刻连取两分，以9:7先拔头筹。

气势在手的Coleman第二盘火力全面引爆，首盘已送出10记Ace的他乘胜追击，全场合共轰出12记Ace，仅用25分钟便以6:0收结，最终直落两盘锁定胜局，职业生涯首度打入澳网外围赛第三圈。再赢一场，便可历史性挺进澳网正赛。

累计外围赛两圈斩获26记Ace，Coleman赛后表示未有特别计算数字，关键在于「专注每一分、做好每一球」。他感谢两位教练及团队的努力，强调始终保持信念，并以广东话向港迷喊话：「再次多谢大家来看我比赛，希望明天继续来支持我，我会尽全力，希望明天可以再过多一关，再次入大满贯正赛。」

澳网男单外围赛共有128位球手争夺16个正赛席位。黄泽林将于香港时间明早不早于9时30分出战外围赛最后一圈，对阵世界排名第175位的伊默，胜者将锁定一张正赛入场券。